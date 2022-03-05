В России объявили сбор средств для тяжелобольных детей

05 марта 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Фонд «Вера» создает стратегический запас необходимого пациентам оборудования Фото: Алексей Андронов © URA.RU Фонд помощи хосписам «Вера» объявил сбор денег для тяжелобольных детей. С просьбой о благотворительности к россиянам обратилась основательница и одна из учредителей фонда Нюта (Анна) Федермессер. «Мы начинаем срочные закупки для 260 детей по всей стране. Пациенты хосписов и тяжелобольные дети из регионов России не виноваты в том, что происходит в мире. На стратегический запас для каждой семьи мы потратим 14 миллионов рублей. Сейчас важно успеть купить запасы самого необходимого на 6 месяцев для детей в регионах», — написала Федермессер в своем telegram-канале. Помочь фонду можно, сделав благотворительный перевод или подписавшись на ежемесячные пожертвования по этой ссылке . Детям требуются аспираторы, пульсоксиметры, фильтры для ИВЛ, специальное питание, трахеостомы и гастростомы. Фонд помощи хосписам «Вера» был создан в ноябре 2006 года. Теперь это центр хосписного движения в стране. Его основная цель — защита интересов тяжелобольных пациентов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фонд помощи хосписам «Вера» объявил сбор денег для тяжелобольных детей. С просьбой о благотворительности к россиянам обратилась основательница и одна из учредителей фонда Нюта (Анна) Федермессер. «Мы начинаем срочные закупки для 260 детей по всей стране. Пациенты хосписов и тяжелобольные дети из регионов России не виноваты в том, что происходит в мире. На стратегический запас для каждой семьи мы потратим 14 миллионов рублей. Сейчас важно успеть купить запасы самого необходимого на 6 месяцев для детей в регионах», — написала Федермессер в своем telegram-канале. Помочь фонду можно, сделав благотворительный перевод или подписавшись на ежемесячные пожертвования по этой ссылке. Детям требуются аспираторы, пульсоксиметры, фильтры для ИВЛ, специальное питание, трахеостомы и гастростомы. Фонд помощи хосписам «Вера» был создан в ноябре 2006 года. Теперь это центр хосписного движения в стране. Его основная цель — защита интересов тяжелобольных пациентов.