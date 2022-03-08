Военные и полиция РФ соревнуются за лучшее поздравление с 8 Марта. Видео

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Пешеходы. Тюмень, тюльпаны, цветы, 8 марта
Силовики вручили женщинам цветы Фото:

В России силовики поздравили женщин с Международным женским днем. Во всероссийской акции «Вам, любимые» поучаствовали сотрудники Росгвардии, МВД, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и других ведомств из разных регионов.

«Полиция России гордится прекрасной половиной женского коллектива. Женщин-полицейских поздравили с 8 Марта», — сообщается в telegram-канале «Вам, любимые». В МВД России подарили женщинам цветы в честь праздника. В ведомстве подготовили видеопоздравление, в котором рассказали о своих сотрудницах и их заслугах.

К акции присоединились сотрудники ФССП из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Амурской и Магаданской областей. Курсанты военного университета Москвы, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Санкт-Петербурга, военнослужащие Новосибирского ракетного соединения и юнармейцы также приняли участие. Не остались в стороне и военнослужащие ЦВО из Алтайского края, Новосибирской области и республики Хакасия.

Военнослужащие 201-военной базы в Таджикистане поздравили женщин-ветеранов войны и труда, вдов военнослужащих и многодетных матерей с праздником. Для них выступил оркестр, также военные вручили им цветы. Российские миротворцы присоединились к акции и поздравили жительниц Нагорного Карабаха.

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В России силовики поздравили женщин с Международным женским днем. Во всероссийской акции «Вам, любимые» поучаствовали сотрудники Росгвардии, МВД, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и других ведомств из разных регионов. «Полиция России гордится прекрасной половиной женского коллектива. Женщин-полицейских поздравили с 8 Марта», — сообщается в telegram-канале «Вам, любимые». В МВД России подарили женщинам цветы в честь праздника. В ведомстве подготовили видеопоздравление, в котором рассказали о своих сотрудницах и их заслугах. К акции присоединились сотрудники ФССП из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Амурской и Магаданской областей. Курсанты военного университета Москвы, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Санкт-Петербурга, военнослужащие Новосибирского ракетного соединения и юнармейцы также приняли участие. Не остались в стороне и военнослужащие ЦВО из Алтайского края, Новосибирской области и республики Хакасия. Военнослужащие 201-военной базы в Таджикистане поздравили женщин-ветеранов войны и труда, вдов военнослужащих и многодетных матерей с праздником. Для них выступил оркестр, также военные вручили им цветы. Российские миротворцы присоединились к акции и поздравили жительниц Нагорного Карабаха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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