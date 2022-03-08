08 марта 2022
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05 марта 2022

Махонин рассказал о своих отношениях с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Встречаться с президентом надо хотя бы раз в год, считает Дмитрий Махонин Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не стремится стать «любимчиком» президента РФ Владимира Путина. На встречах с руководством он получает поддержку проектов, важных для всего региона. Но бывало и так, что получал «черные метки», признался сам Махонин.

«У любого большого руководителя очень широкий кругозор. И тут не надо говорить о любимчиках, не любимчиках. Я помню, как некоторые информационные ресурсы бурлили, когда нас в числе прочих регионов назвали отстающими по строительству дорог в 2020 году. Пермский край был отмечен в негативном ключе, что сразу же появилось в соцсетях с акцентом на то, что мне якобы выдали „черную метку“», — заявил он в интервью 59.ru.

Махонин отметил, что любому губернатору надо встречаться с главой государства «хотя бы раз в год». Так губернаторы получают поддержку своего видения развития региона. Встреча с Путиным в январе, по его словам, была обычной, нормальной и рабочей. На ней он презентовал проекты к 300-летию Перми.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не стремится стать «любимчиком» президента РФ Владимира Путина. На встречах с руководством он получает поддержку проектов, важных для всего региона. Но бывало и так, что получал «черные метки», признался сам Махонин. «У любого большого руководителя очень широкий кругозор. И тут не надо говорить о любимчиках, не любимчиках. Я помню, как некоторые информационные ресурсы бурлили, когда нас в числе прочих регионов назвали отстающими по строительству дорог в 2020 году. Пермский край был отмечен в негативном ключе, что сразу же появилось в соцсетях с акцентом на то, что мне якобы выдали „черную метку“», — заявил он в интервью 59.ru. Махонин отметил, что любому губернатору надо встречаться с главой государства «хотя бы раз в год». Так губернаторы получают поддержку своего видения развития региона. Встреча с Путиным в январе, по его словам, была обычной, нормальной и рабочей. На ней он презентовал проекты к 300-летию Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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