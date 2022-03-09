Американский журналист рассказал о желании США уничтожить Украину

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Стратегия США — уничтожение Украины, считает журналист Патрик Лоуренс Фото:
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США намерены уничтожить Украину ради своих интересов, как это было с Афганистаном, Ираком, Ливией и Сирией. такое мнение выразил американский журналист Патрик Лоуренс в своей статьей «Потери империи» для издания Сonsortium News.

«Стратегия США фактически требует уничтожения Украины на службе имперских амбиций Америки. Если эта мысль кажется чрезмерной, краткое упоминание о судьбах Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии обеспечит весь убедительный контекст, который может понадобиться», — написал Лоуренс.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей.

Вскоре США и Евросоюз начали вводить санкции против России, из страны ушли десятки западных компаний. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, американские санкции не работают в полной мере, поскольку места компаний из США займут на рынке инвесторы из других стран.

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США намерены уничтожить Украину ради своих интересов, как это было с Афганистаном, Ираком, Ливией и Сирией. такое мнение выразил американский журналист Патрик Лоуренс в своей статьей «Потери империи» для издания Сonsortium News. «Стратегия США фактически требует уничтожения Украины на службе имперских амбиций Америки. Если эта мысль кажется чрезмерной, краткое упоминание о судьбах Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии обеспечит весь убедительный контекст, который может понадобиться», — написал Лоуренс. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей. Вскоре США и Евросоюз начали вводить санкции против России, из страны ушли десятки западных компаний. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, американские санкции не работают в полной мере, поскольку места компаний из США займут на рынке инвесторы из других стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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