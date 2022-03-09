США намерены уничтожить Украину ради своих интересов, как это было с Афганистаном, Ираком, Ливией и Сирией. такое мнение выразил американский журналист Патрик Лоуренс в своей статьей «Потери империи» для издания Сonsortium News.
«Стратегия США фактически требует уничтожения Украины на службе имперских амбиций Америки. Если эта мысль кажется чрезмерной, краткое упоминание о судьбах Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии обеспечит весь убедительный контекст, который может понадобиться», — написал Лоуренс.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей.
Вскоре США и Евросоюз начали вводить санкции против России, из страны ушли десятки западных компаний. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, американские санкции не работают в полной мере, поскольку места компаний из США займут на рынке инвесторы из других стран.
США намерены уничтожить Украину ради своих интересов, как это было с Афганистаном, Ираком, Ливией и Сирией. такое мнение выразил американский журналист Патрик Лоуренс в своей статьей «Потери империи» для издания Сonsortium News. «Стратегия США фактически требует уничтожения Украины на службе имперских амбиций Америки. Если эта мысль кажется чрезмерной, краткое упоминание о судьбах Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии обеспечит весь убедительный контекст, который может понадобиться», — написал Лоуренс. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей. Вскоре США и Евросоюз начали вводить санкции против России, из страны ушли десятки западных компаний. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, американские санкции не работают в полной мере, поскольку места компаний из США займут на рынке инвесторы из других стран.