Путин объяснил, как на России отразится уход западных компаний

Российский лидер Владимир Путин показал коллективному Западу, что санкции не работают в полной мере. Это стало понятно из его выступления 4 марта во время церемонии поднятия государственного флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский», считают эксперты. По их мнению, президент дал понять, что место компаний из США и Европы, ушедших из России из-за спецоперации на Украине, займут на рынке инвесторы из других стран, а все начатые проекты будут доведены до конца.
Торжественная церемония состоялась на автомобильно-железнодорожном паромном комплексе в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. В начале своего выступления Путин отметил, что спущенный на воду двухтопливный паром «Маршал Рокоссовский» будет курсировать по линии Усть-Луга — Балтийск (из Ленинградской в Калининградскую области), а объем грузоперевозок вырастет более чем в полтора раза. «Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной», — заметил президент.
У российских бизнесменов есть потенциал заменить западных коллег
Глава государства подчеркнул, что при реализации проекта был использован потенциал ведущих отечественных компаний. «И как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке, в том числе обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов», — заверил Путин. Он добавил, что российские предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с постоянными задачами.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заметил, что паромное сообщение для региона «является единственным видом регулярного сообщения с остальной территорией России», не зависящей от политики сопредельных государств. По его словам, постановка нового парома на линии существенно улучшит логистическую доступность региона в условиях санкций.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал на важность морского сообщения между регионом и остальной Россией
«Антон Андреевич, вы сказали о сопредельных государствах. Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких — мы всегда об этом говорили — недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений», — сказал президент. По его словам, Россия и дальше выполнять свои обязательства и не видит необходимости нагнетать или ухудшать отношения.
«Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз: если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам, но в чем? Нам просто придется сдвинуть некоторые проекты чуть-чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции — так, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе, скажем, в авиации, — но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят, все равно решим», — подчеркнул президент. Он добавил, что Россия в конечном счете выиграет, поскольку приобретет дополнительные компетенции.
Президент в своей речи показал, что санкции не сработали, а ушедшие из России западные компании заменят другие, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.
На место ушедших из России западных компаний могут прийти бизнесмены из Индии и Китая
«Это посыл к зарубежным компаниям, что мы можем найти партнеров в других странах, которые не применяют к нам санкции», — считает эксперт. По его словам, президент также указывает, что в сложных условиях Россия будет развивать импортозамещение.
Путин в своем выступлении обратился к крупным иностранным игрокам, приостановившим деятельность в России, соглашается ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. По его словам, западный бизнес ждет, чем закончится ситуация со спецоперацией на Украине, а президент посылает им сигнал, что не нужно торопиться с уходом с российского рынка. «Если вы раньше времени уйдете, то можете остаться без бизнеса, ведь тогда туда зайдут Китай, Индия или Турция. А российскому бизнесу, посыл, что он также может занять этот рынок», — интерпретирует политолог слова президента.
Путин показывает западным инвесторам, что Россия способна и без их участия развиваться и заниматься импортозамещением, доработав нужные компетенции, добавляет зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Россия готова с сотрудничеству c Западом по инвестпроектам и тем проектам, которые могут представлять обоюдный интерес. Если инвесторы выходят из проектов по политическим мотивам, значит мы сами их реализуем, а затем будем предлагать какую-то часть этих проектов [Западу] в рамках акционирования за совершенно другие деньги», — подытожил депутат.
Российский лидер Владимир Путин показал коллективному Западу, что санкции не работают в полной мере. Это стало понятно из его выступления 4 марта во время церемонии поднятия государственного флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский», считают эксперты. По их мнению, президент дал понять, что место компаний из США и Европы, ушедших из России из-за спецоперации на Украине, займут на рынке инвесторы из других стран, а все начатые проекты будут доведены до конца. Торжественная церемония состоялась на автомобильно-железнодорожном паромном комплексе в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. В начале своего выступления Путин отметил, что спущенный на воду двухтопливный паром «Маршал Рокоссовский» будет курсировать по линии Усть-Луга — Балтийск (из Ленинградской в Калининградскую области), а объем грузоперевозок вырастет более чем в полтора раза. «Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной», — заметил президент. Глава государства подчеркнул, что при реализации проекта был использован потенциал ведущих отечественных компаний. «И как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке, в том числе обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов», — заверил Путин. Он добавил, что российские предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с постоянными задачами. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заметил, что паромное сообщение для региона «является единственным видом регулярного сообщения с остальной территорией России», не зависящей от политики сопредельных государств. По его словам, постановка нового парома на линии существенно улучшит логистическую доступность региона в условиях санкций. «Антон Андреевич, вы сказали о сопредельных государствах. Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких — мы всегда об этом говорили — недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений», — сказал президент. По его словам, Россия и дальше выполнять свои обязательства и не видит необходимости нагнетать или ухудшать отношения. «Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз: если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам, но в чем? Нам просто придется сдвинуть некоторые проекты чуть-чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции — так, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе, скажем, в авиации, — но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят, все равно решим», — подчеркнул президент. Он добавил, что Россия в конечном счете выиграет, поскольку приобретет дополнительные компетенции. Президент в своей речи показал, что санкции не сработали, а ушедшие из России западные компании заменят другие, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. «Это посыл к зарубежным компаниям, что мы можем найти партнеров в других странах, которые не применяют к нам санкции», — считает эксперт. По его словам, президент также указывает, что в сложных условиях Россия будет развивать импортозамещение. Путин в своем выступлении обратился к крупным иностранным игрокам, приостановившим деятельность в России, соглашается ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. По его словам, западный бизнес ждет, чем закончится ситуация со спецоперацией на Украине, а президент посылает им сигнал, что не нужно торопиться с уходом с российского рынка. «Если вы раньше времени уйдете, то можете остаться без бизнеса, ведь тогда туда зайдут Китай, Индия или Турция. А российскому бизнесу, посыл, что он также может занять этот рынок», — интерпретирует политолог слова президента. Путин показывает западным инвесторам, что Россия способна и без их участия развиваться и заниматься импортозамещением, доработав нужные компетенции, добавляет зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Россия готова с сотрудничеству c Западом по инвестпроектам и тем проектам, которые могут представлять обоюдный интерес. Если инвесторы выходят из проектов по политическим мотивам, значит мы сами их реализуем, а затем будем предлагать какую-то часть этих проектов [Западу] в рамках акционирования за совершенно другие деньги», — подытожил депутат.