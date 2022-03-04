Путин объяснил, как на России отразится уход западных компаний

Примером стал проект «Маршал Рокоссовский»

04 марта 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал Западу, что санкции не работают Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский лидер Владимир Путин показал коллективному Западу, что санкции не работают в полной мере. Это стало понятно из его выступления 4 марта во время церемонии поднятия государственного флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский», считают эксперты. По их мнению, президент дал понять, что место компаний из США и Европы, ушедших из России из-за спецоперации на Украине, займут на рынке инвесторы из других стран, а все начатые проекты будут доведены до конца. Торжественная церемония состоялась на автомобильно-железнодорожном паромном комплексе в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. В начале своего выступления Путин отметил, что спущенный на воду двухтопливный паром «Маршал Рокоссовский» будет курсировать по линии Усть-Луга — Балтийск (из Ленинградской в Калининградскую области), а объем грузоперевозок вырастет более чем в полтора раза. «Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной», — заметил президент. У российских бизнесменов есть потенциал заменить западных коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава государства подчеркнул, что при реализации проекта был использован потенциал ведущих отечественных компаний. «И как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке, в том числе обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов», — заверил Путин. Он добавил, что российские предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с постоянными задачами. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заметил, что паромное сообщение для региона «является единственным видом регулярного сообщения с остальной территорией России», не зависящей от политики сопредельных государств. По его словам, постановка нового парома на линии существенно улучшит логистическую доступность региона в условиях санкций. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал на важность морского сообщения между регионом и остальной Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Антон Андреевич, вы сказали о сопредельных государствах. Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких — мы всегда об этом говорили — недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений», — сказал президент. По его словам, Россия и дальше выполнять свои обязательства и не видит необходимости нагнетать или ухудшать отношения. «Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз: если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам, но в чем? Нам просто придется сдвинуть некоторые проекты чуть-чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции — так, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе, скажем, в авиации, — но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят, все равно решим», — подчеркнул президент. Он добавил, что Россия в конечном счете выиграет, поскольку приобретет дополнительные компетенции. Президент в своей речи показал, что санкции не сработали, а ушедшие из России западные компании заменят другие, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. На место ушедших из России западных компаний могут прийти бизнесмены из Индии и Китая Фото: Анна Майорова © URA.RU «Это посыл к зарубежным компаниям, что мы можем найти партнеров в других странах, которые не применяют к нам санкции», — считает эксперт. По его словам, президент также указывает, что в сложных условиях Россия будет развивать импортозамещение. Путин в своем выступлении обратился к крупным иностранным игрокам, приостановившим деятельность в России, соглашается ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. По его словам, западный бизнес ждет, чем закончится ситуация со спецоперацией на Украине, а президент посылает им сигнал, что не нужно торопиться с уходом с российского рынка. «Если вы раньше времени уйдете, то можете остаться без бизнеса, ведь тогда туда зайдут Китай, Индия или Турция. А российскому бизнесу, посыл, что он также может занять этот рынок», — интерпретирует политолог слова президента. Статья по теме Путин показал российскому бизнесу, как выжить под санкциями Путин показывает западным инвесторам, что Россия способна и без их участия развиваться и заниматься импортозамещением, доработав нужные компетенции, добавляет зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Россия готова с сотрудничеству c Западом по инвестпроектам и тем проектам, которые могут представлять обоюдный интерес. Если инвесторы выходят из проектов по политическим мотивам, значит мы сами их реализуем, а затем будем предлагать какую-то часть этих проектов [Западу] в рамках акционирования за совершенно другие деньги», — подытожил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский лидер Владимир Путин показал коллективному Западу, что санкции не работают в полной мере. Это стало понятно из его выступления 4 марта во время церемонии поднятия государственного флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский», считают эксперты. По их мнению, президент дал понять, что место компаний из США и Европы, ушедших из России из-за спецоперации на Украине, займут на рынке инвесторы из других стран, а все начатые проекты будут доведены до конца. Торжественная церемония состоялась на автомобильно-железнодорожном паромном комплексе в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. В начале своего выступления Путин отметил, что спущенный на воду двухтопливный паром «Маршал Рокоссовский» будет курсировать по линии Усть-Луга — Балтийск (из Ленинградской в Калининградскую области), а объем грузоперевозок вырастет более чем в полтора раза. «Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной», — заметил президент. Глава государства подчеркнул, что при реализации проекта был использован потенциал ведущих отечественных компаний. «И как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке, в том числе обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов», — заверил Путин. Он добавил, что российские предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с постоянными задачами. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заметил, что паромное сообщение для региона «является единственным видом регулярного сообщения с остальной территорией России», не зависящей от политики сопредельных государств. По его словам, постановка нового парома на линии существенно улучшит логистическую доступность региона в условиях санкций. «Антон Андреевич, вы сказали о сопредельных государствах. Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких — мы всегда об этом говорили — недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений», — сказал президент. По его словам, Россия и дальше выполнять свои обязательства и не видит необходимости нагнетать или ухудшать отношения. «Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз: если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам, но в чем? Нам просто придется сдвинуть некоторые проекты чуть-чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции — так, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе, скажем, в авиации, — но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят, все равно решим», — подчеркнул президент. Он добавил, что Россия в конечном счете выиграет, поскольку приобретет дополнительные компетенции. Президент в своей речи показал, что санкции не сработали, а ушедшие из России западные компании заменят другие, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. «Это посыл к зарубежным компаниям, что мы можем найти партнеров в других странах, которые не применяют к нам санкции», — считает эксперт. По его словам, президент также указывает, что в сложных условиях Россия будет развивать импортозамещение. Путин в своем выступлении обратился к крупным иностранным игрокам, приостановившим деятельность в России, соглашается ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. По его словам, западный бизнес ждет, чем закончится ситуация со спецоперацией на Украине, а президент посылает им сигнал, что не нужно торопиться с уходом с российского рынка. «Если вы раньше времени уйдете, то можете остаться без бизнеса, ведь тогда туда зайдут Китай, Индия или Турция. А российскому бизнесу, посыл, что он также может занять этот рынок», — интерпретирует политолог слова президента. Путин показывает западным инвесторам, что Россия способна и без их участия развиваться и заниматься импортозамещением, доработав нужные компетенции, добавляет зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Россия готова с сотрудничеству c Западом по инвестпроектам и тем проектам, которые могут представлять обоюдный интерес. Если инвесторы выходят из проектов по политическим мотивам, значит мы сами их реализуем, а затем будем предлагать какую-то часть этих проектов [Западу] в рамках акционирования за совершенно другие деньги», — подытожил депутат.