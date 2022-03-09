09 марта 2022

Зеленский разрешил использовать оружие всем жителям Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский разрешил украинцам использовать оружие во время военного положения Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым украинцам разрешено использовать оружие во время военного положения. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.

«В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре <…> применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное боевые припасы к ней. <…> Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины», — говорится в тексте документа.

Ранее Зеленский подписал указ о мобилизации на Украине. Решение было принято из-за военной агрессии России против Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым украинцам разрешено использовать оружие во время военного положения. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады. «В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре <…> применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное боевые припасы к ней. <…> Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины», — говорится в тексте документа. Ранее Зеленский подписал указ о мобилизации на Украине. Решение было принято из-за военной агрессии России против Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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