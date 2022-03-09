Зеленский разрешил использовать оружие всем жителям Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым украинцам разрешено использовать оружие во время военного положения. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.
«В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре <…> применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное боевые припасы к ней. <…> Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины», — говорится в тексте документа.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым украинцам разрешено использовать оружие во время военного положения. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады. «В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре <…> применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное боевые припасы к ней. <…> Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины», — говорится в тексте документа. Ранее Зеленский подписал указ о мобилизации на Украине. Решение было принято из-за военной агрессии России против Украины.