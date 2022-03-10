В Кремле разъяснили, кто может стать целью военных РФ на Украине

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле сообщили, что российские военные ответят на применение против них оружия в том числе гражданскими лицами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Любой вооруженный человек, который будет атаковать российских военных, станет их целью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Если вы помните с самого начала президент [Владимир Путин] призывал всех сложить оружие. Это как раз есть гарантия того, что никто ни по кому не будет стрелять. То вооруженное сопротивление, которое оказывают националистические батальоны, бандеровские батальоны, вынуждает [наших военных] вести ответный огонь. Естественно, все, кто оказывает вооруженное сопротивление, кто будет с оружием в руках атаковать наших военных, тоже станут целями», — сказал Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом разрешил гражданским убивать российских военных. С первых дней военной спецоперации РФ на Украине идет бесконтрольная раздача оружия всех желающим.

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Любой вооруженный человек, который будет атаковать российских военных, станет их целью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Если вы помните с самого начала президент [Владимир Путин] призывал всех сложить оружие. Это как раз есть гарантия того, что никто ни по кому не будет стрелять. То вооруженное сопротивление, которое оказывают националистические батальоны, бандеровские батальоны, вынуждает [наших военных] вести ответный огонь. Естественно, все, кто оказывает вооруженное сопротивление, кто будет с оружием в руках атаковать наших военных, тоже станут целями», — сказал Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом разрешил гражданским убивать российских военных. С первых дней военной спецоперации РФ на Украине идет бесконтрольная раздача оружия всех желающим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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