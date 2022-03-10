10 марта 2022
09 марта 2022

В Перми закрывают легендарный форум Teron

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый популярный интернет-форум Перми прекращает работу Фото:

Администрация популярного пермского интернет-форума Teron сообщила о закрытии ресурса, который работал почти 20 лет. Пообщаться на портале можно последние дни.

«Уважаемые форумчане! 14 марта 2022 года форум полностью прекращает свою работу. К сожалению, время форумов прошло, а поддерживать пустеющий ресурс не только не представляет интереса, но и убыточно», — сказано в объявлении на портале.

Форумчане прощаются с площадкой. «Жаль. Терон — часть жизни. Сколько всего интересного он принес. Может быть, что-то изменится. Хотя с трудом верится», — пишет пользователь Ларго Винч. Машуля подчеркивает, что на форуме была 15 лет. «Спасибо тому, кто привел меня на сюда. Такого больше не повторить. Удачи всем в новой жизни!»

С 2003 года на Teron пермяки обсуждали городские проблемы, историю, политику, автомобили, технику, субкультуры, воспитание детей и различные другие темы. Несмотря на развитие соцсетей и мессенджеров, портал сохранял популярность. Общение в ветках не прекращается. На данный момент на портале зарегистрированы 271 072 пользователя.

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Администрация популярного пермского интернет-форума Teron сообщила о закрытии ресурса, который работал почти 20 лет. Пообщаться на портале можно последние дни. «Уважаемые форумчане! 14 марта 2022 года форум полностью прекращает свою работу. К сожалению, время форумов прошло, а поддерживать пустеющий ресурс не только не представляет интереса, но и убыточно», — сказано в объявлении на портале. Форумчане прощаются с площадкой. «Жаль. Терон — часть жизни. Сколько всего интересного он принес. Может быть, что-то изменится. Хотя с трудом верится», — пишет пользователь Ларго Винч. Машуля подчеркивает, что на форуме была 15 лет. «Спасибо тому, кто привел меня на сюда. Такого больше не повторить. Удачи всем в новой жизни!» С 2003 года на Teron пермяки обсуждали городские проблемы, историю, политику, автомобили, технику, субкультуры, воспитание детей и различные другие темы. Несмотря на развитие соцсетей и мессенджеров, портал сохранял популярность. Общение в ветках не прекращается. На данный момент на портале зарегистрированы 271 072 пользователя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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