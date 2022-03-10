Главный идеолог ХМАО вместе с семьей уходит из Instagram

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, который курирует идеологический блок в окружном правительстве, отказывается от ведения аккаунта в Instagram и Facebook. Аналогичным образом поступят и все члены его семьи. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в этой социальной сети.
«Продукты компании Meta (Instagram и Facebook) теперь тоже становятся официальным информационным оружием: на этих площадках разрешают призывы к убийству наших воинов. Ну что же. Вот вам персональная санкция от меня и моей семьи. Отказываемся от использования ваших продуктов. И так будет в отношении любой организации, которая проявит враждебные действия в отношении меня, как гражданина и моей страны», — написал Шипилов. Он также отметил, что продолжит общение со своими подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также отказалась от дальнейшего ведения аккаунта в Instagram. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию в отношении российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны.
Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, который курирует идеологический блок в окружном правительстве, отказывается от ведения аккаунта в Instagram и Facebook. Аналогичным образом поступят и все члены его семьи. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в этой социальной сети. «Продукты компании Meta (Instagram и Facebook) теперь тоже становятся официальным информационным оружием: на этих площадках разрешают призывы к убийству наших воинов. Ну что же. Вот вам персональная санкция от меня и моей семьи. Отказываемся от использования ваших продуктов. И так будет в отношении любой организации, которая проявит враждебные действия в отношении меня, как гражданина и моей страны», — написал Шипилов. Он также отметил, что продолжит общение со своими подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также отказалась от дальнейшего ведения аккаунта в Instagram. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию в отношении российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны.