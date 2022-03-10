Главный идеолог ХМАО вместе с семьей уходит из Instagram

11 марта 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Первым заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов перестает вести аккаунт в Instagram Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, который курирует идеологический блок в окружном правительстве, отказывается от ведения аккаунта в Instagram и Facebook. Аналогичным образом поступят и все члены его семьи. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в этой социальной сети. «Продукты компании Meta (Instagram и Facebook) теперь тоже становятся официальным информационным оружием: на этих площадках разрешают призывы к убийству наших воинов. Ну что же. Вот вам персональная санкция от меня и моей семьи. Отказываемся от использования ваших продуктов. И так будет в отношении любой организации, которая проявит враждебные действия в отношении меня, как гражданина и моей страны», — написал Шипилов. Он также отметил, что продолжит общение со своими подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также отказалась от дальнейшего ведения аккаунта в Instagram. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию в отношении российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, который курирует идеологический блок в окружном правительстве, отказывается от ведения аккаунта в Instagram и Facebook. Аналогичным образом поступят и все члены его семьи. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в этой социальной сети. «Продукты компании Meta (Instagram и Facebook) теперь тоже становятся официальным информационным оружием: на этих площадках разрешают призывы к убийству наших воинов. Ну что же. Вот вам персональная санкция от меня и моей семьи. Отказываемся от использования ваших продуктов. И так будет в отношении любой организации, которая проявит враждебные действия в отношении меня, как гражданина и моей страны», — написал Шипилов. Он также отметил, что продолжит общение со своими подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также отказалась от дальнейшего ведения аккаунта в Instagram. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию в отношении российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны.