13 марта 2022
12 марта 2022
11 марта 2022

Учителей и воспитателей Екатеринбурга срочно выводят из WhatsApp

© Служба новостей «URA.RU»
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Родительские чаты из WhatsApp перешли в Telegram Фото:

Воспитатели детских садов и учителя школ в Екатеринбурге столкнулись со сложностями в работе соцсетей и мессенджеров. В связи с этим всем педагогам настоятельно рекомендовали перевести родительские чаты из WhatsApp в Telegram. Об этом рассказали читатели URA.RU. В числе приложений, которые стали хуже работать — Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Viber и WhatsApp.

«Пока нет информации о блокировке WhatsApp. Мессенджер продолжает работать в обычном режиме, но риск блокировки все равно остается. Поэтому всем воспитателям рекомендовали перевести рабочие чаты, а также чаты с родителями в Telegram. Тоже самое касается и учителей», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу департамента образования администрации Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начали блокировку социальной сети Instagram, принадлежащей американскому холдингу Meta. Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. Также Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.

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Воспитатели детских садов и учителя школ в Екатеринбурге столкнулись со сложностями в работе соцсетей и мессенджеров. В связи с этим всем педагогам настоятельно рекомендовали перевести родительские чаты из WhatsApp в Telegram. Об этом рассказали читатели URA.RU. В числе приложений, которые стали хуже работать — Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Viber и WhatsApp. «Пока нет информации о блокировке WhatsApp. Мессенджер продолжает работать в обычном режиме, но риск блокировки все равно остается. Поэтому всем воспитателям рекомендовали перевести рабочие чаты, а также чаты с родителями в Telegram. Тоже самое касается и учителей», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу департамента образования администрации Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начали блокировку социальной сети Instagram, принадлежащей американскому холдингу Meta. Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. Также Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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