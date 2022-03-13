Учителей и воспитателей Екатеринбурга срочно выводят из WhatsApp

14 марта 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Родительские чаты из WhatsApp перешли в Telegram Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Воспитатели детских садов и учителя школ в Екатеринбурге столкнулись со сложностями в работе соцсетей и мессенджеров. В связи с этим всем педагогам настоятельно рекомендовали перевести родительские чаты из WhatsApp в Telegram. Об этом рассказали читатели URA.RU. В числе приложений, которые стали хуже работать — Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Viber и WhatsApp. «Пока нет информации о блокировке WhatsApp. Мессенджер продолжает работать в обычном режиме, но риск блокировки все равно остается. Поэтому всем воспитателям рекомендовали перевести рабочие чаты, а также чаты с родителями в Telegram. Тоже самое касается и учителей», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу департамента образования администрации Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начали блокировку социальной сети Instagram, принадлежащей американскому холдингу Meta. Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. Также Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Воспитатели детских садов и учителя школ в Екатеринбурге столкнулись со сложностями в работе соцсетей и мессенджеров. В связи с этим всем педагогам настоятельно рекомендовали перевести родительские чаты из WhatsApp в Telegram. Об этом рассказали читатели URA.RU. В числе приложений, которые стали хуже работать — Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Viber и WhatsApp. «Пока нет информации о блокировке WhatsApp. Мессенджер продолжает работать в обычном режиме, но риск блокировки все равно остается. Поэтому всем воспитателям рекомендовали перевести рабочие чаты, а также чаты с родителями в Telegram. Тоже самое касается и учителей», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу департамента образования администрации Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начали блокировку социальной сети Instagram, принадлежащей американскому холдингу Meta. Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. Также Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.