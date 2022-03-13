13 марта 2022

В Екатеринбурге началась блокировка Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
При попытке зайти в соцсеть появляется сообщение об ошибке Фото:
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Блокировка Facebook и Instagram

В Екатеринбурге начали блокировку социальной сети Instagram, принадлежащей американскому холдингу Meta. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«К сожалению, произвола ошибка. Повторите попытку», — появляется объявление при попытке зайти в социальную сеть, рассказал корреспондент URA.RU.

Жители Екатеринбурга не могут зайти в Instagram
Фото:

Ранее Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. Также Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.

В Екатеринбурге начали блокировку социальной сети Instagram, принадлежащей американскому холдингу Meta. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «К сожалению, произвола ошибка. Повторите попытку», — появляется объявление при попытке зайти в социальную сеть, рассказал корреспондент URA.RU. Ранее Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. Также Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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