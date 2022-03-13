В Екатеринбурге началась блокировка Instagram

При попытке зайти в соцсеть появляется сообщение об ошибке
новость из сюжетаБлокировка Facebook и Instagram
В Екатеринбурге начали блокировку социальной сети Instagram, принадлежащей американскому холдингу Meta. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«К сожалению, произвола ошибка. Повторите попытку», — появляется объявление при попытке зайти в социальную сеть, рассказал корреспондент URA.RU.
Жители Екатеринбурга не могут зайти в Instagram
Ранее Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. Также Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.