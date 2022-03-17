Минобороны: армия РФ уничтожила дивизион ПВО Украины

Армия РФ уничтожила 46 военных объектов Украины за сутки, сообщили в Минобороны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация за последние сутки уничтожила дивизион систем ПВО С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на официальном брифинге.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», — сказал Конашенков в эфире телеканала «Россия 24».

В ведомстве сообщили, что также был уничтожен склад боеприпасов в Ровненской области. В результате авиаудара были уничтожены ракеты «Точка-У».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от прямой угрозы со стороны Запада, пишет RT. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не допуская жертв среди мирного населения.