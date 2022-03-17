Минобороны: армия РФ уничтожила дивизион ПВО Украины

Российская авиация за последние сутки уничтожила дивизион систем ПВО С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на официальном брифинге.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», — сказал Конашенков в эфире телеканала «Россия 24».
В ведомстве сообщили, что также был уничтожен склад боеприпасов в Ровненской области. В результате авиаудара были уничтожены ракеты «Точка-У».
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от прямой угрозы со стороны Запада, пишет RT. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не допуская жертв среди мирного населения.
Российская авиация за последние сутки уничтожила дивизион систем ПВО С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на официальном брифинге. «Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», — сказал Конашенков в эфире телеканала «Россия 24». В ведомстве сообщили, что также был уничтожен склад боеприпасов в Ровненской области. В результате авиаудара были уничтожены ракеты «Точка-У». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от прямой угрозы со стороны Запада, пишет RT. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не допуская жертв среди мирного населения.