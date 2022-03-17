Совет директоров «Лукойла» покинули три иностранца

17 марта 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

В совете директоров «Лукойла» осталось всего восемь директоров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Совет директоров «Лукойла» покинули три иностранца. Известно, что всего в совете было 11 директоров, сообщается на сайте компании. «В совете директоров „Лукойла“ больше нет председателя совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджера Маннингса, члена Американо-Российского делового совета (АРДС) Тоби Гати и члена наблюдательного совета RWE AG, бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя», — сообщается на сайте компании. Сейчас в совете остались восемь директоров. Ранее пермское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «Уралнефтепродукт» — дочернего предприятия «Лукойла» — из-за резкого повышения цен на бензин в Пермском крае. В ходе брифинга для СМИ руководитель УФАС Александр Плаксин рассказал, что рост стоимости топлива назвали экономически необоснованным. ООО «Лукойл-уралнефтепродукт» имеют долю на розничном рынке бензина в регионе выше 70%, в случае если действия компании привели к ограничению конкуренции, то организации грозит штраф до 4% выручки компании за предыдущий год. В ином случае штраф может составить до одного миллиона рублей. Первое заседание по делу назначено на 10 марта 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет директоров «Лукойла» покинули три иностранца. Известно, что всего в совете было 11 директоров, сообщается на сайте компании. «В совете директоров „Лукойла“ больше нет председателя совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджера Маннингса, члена Американо-Российского делового совета (АРДС) Тоби Гати и члена наблюдательного совета RWE AG, бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя», — сообщается на сайте компании. Сейчас в совете остались восемь директоров. Ранее пермское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «Уралнефтепродукт» — дочернего предприятия «Лукойла» — из-за резкого повышения цен на бензин в Пермском крае. В ходе брифинга для СМИ руководитель УФАС Александр Плаксин рассказал, что рост стоимости топлива назвали экономически необоснованным. ООО «Лукойл-уралнефтепродукт» имеют долю на розничном рынке бензина в регионе выше 70%, в случае если действия компании привели к ограничению конкуренции, то организации грозит штраф до 4% выручки компании за предыдущий год. В ином случае штраф может составить до одного миллиона рублей. Первое заседание по делу назначено на 10 марта 2022 года.