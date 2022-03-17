17 марта 2022

Совет директоров «Лукойла» покинули три иностранца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди в масках. Тюмень, лукойл, виды тюмени
В совете директоров «Лукойла» осталось всего восемь директоров Фото:

Совет директоров «Лукойла» покинули три иностранца. Известно, что всего в совете было 11 директоров, сообщается на сайте компании.

«В совете директоров „Лукойла“ больше нет председателя совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджера Маннингса, члена Американо-Российского делового совета (АРДС) Тоби Гати и члена наблюдательного совета RWE AG, бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя», — сообщается на сайте компании. Сейчас в совете остались восемь директоров.

Ранее пермское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «Уралнефтепродукт» — дочернего предприятия «Лукойла» — из-за резкого повышения цен на бензин в Пермском крае. В ходе брифинга для СМИ руководитель УФАС Александр Плаксин рассказал, что рост стоимости топлива назвали экономически необоснованным. ООО «Лукойл-уралнефтепродукт» имеют долю на розничном рынке бензина в регионе выше 70%, в случае если действия компании привели к ограничению конкуренции, то организации грозит штраф до 4% выручки компании за предыдущий год. В ином случае штраф может составить до одного миллиона рублей. Первое заседание по делу назначено на 10 марта 2022 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет директоров «Лукойла» покинули три иностранца. Известно, что всего в совете было 11 директоров, сообщается на сайте компании. «В совете директоров „Лукойла“ больше нет председателя совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджера Маннингса, члена Американо-Российского делового совета (АРДС) Тоби Гати и члена наблюдательного совета RWE AG, бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя», — сообщается на сайте компании. Сейчас в совете остались восемь директоров. Ранее пермское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «Уралнефтепродукт» — дочернего предприятия «Лукойла» — из-за резкого повышения цен на бензин в Пермском крае. В ходе брифинга для СМИ руководитель УФАС Александр Плаксин рассказал, что рост стоимости топлива назвали экономически необоснованным. ООО «Лукойл-уралнефтепродукт» имеют долю на розничном рынке бензина в регионе выше 70%, в случае если действия компании привели к ограничению конкуренции, то организации грозит штраф до 4% выручки компании за предыдущий год. В ином случае штраф может составить до одного миллиона рублей. Первое заседание по делу назначено на 10 марта 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...