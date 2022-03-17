Иммунолог Крючков назвал нетипичные симптомы коронавируса

17 марта 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Существуют симптомы, которые напрямую не свидетельствуют о коронавирусе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Резкие недомогание и слабость, боли в животе, нарушение пищеварения, головные боли не являются типичными симптомами коронавируса, так как могут проявляться и при любых других заболеваниях. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Общее недомогание без повышения температуры, без кашля, то есть, выраженная усталость — это симптомы, которые сложно сразу отнести к ковиду. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для ковида не характерны, а потому что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19», — сказал Николай Крючков. Как отметил иммунолог, набор симптомов, которые могут указывать на коронавирус может быть намного шире, чем сейчас известно. «Любые симптомы, связанные с центральной нервной системой. Те же самые головные боли. При этом понятно, что головные боли не только и не столько от ковида бывают. Но в совокупности с другими вещами, и в случае, если вы контактировали, подозревать коронавирус стоит», — отметил кандидат медицинских наук. Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала URA.RU, что после перенесенного COVID-19 наиболее часто проявляются такие заболевания, как сахарный диабет и сбой щитовидной железы. главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина добавила, что у человека могут развиться артриты, заболевания нервной системы, полирадикулопатия, другие болезни суставов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Резкие недомогание и слабость, боли в животе, нарушение пищеварения, головные боли не являются типичными симптомами коронавируса, так как могут проявляться и при любых других заболеваниях. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Общее недомогание без повышения температуры, без кашля, то есть, выраженная усталость — это симптомы, которые сложно сразу отнести к ковиду. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для ковида не характерны, а потому что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19», — сказал Николай Крючков. Как отметил иммунолог, набор симптомов, которые могут указывать на коронавирус может быть намного шире, чем сейчас известно. «Любые симптомы, связанные с центральной нервной системой. Те же самые головные боли. При этом понятно, что головные боли не только и не столько от ковида бывают. Но в совокупности с другими вещами, и в случае, если вы контактировали, подозревать коронавирус стоит», — отметил кандидат медицинских наук. Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала URA.RU, что после перенесенного COVID-19 наиболее часто проявляются такие заболевания, как сахарный диабет и сбой щитовидной железы. главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина добавила, что у человека могут развиться артриты, заболевания нервной системы, полирадикулопатия, другие болезни суставов.