В центре Челябинска перекроют улицы для проезда машин

Движение перекроют из-за флешмобов, посвященных «Крымской весне» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

В Челябинске 18 марта с 16 дня до 22 часов вчера в районе площади Революции ГИБДД города ограничит движение автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции, ограничение связано проведением флешмобов, посвященных «Крымской весне».

«В связи с проведением массовых мероприятий на площади Революции вводятся временные ограничения движения в период с 16 до 22 часов на участке проспекта Ленина от улицы Цвиллинга до Красной, а также по улице Воровского — от улицы Тимирязева до проспекта Ленина. Движение городских муниципальных автобусов и троллейбусов, кроме маршруток, будет осуществляться в обычном режиме», — сообщили URA.RU в ГИБДД.

В Госавтоинспекции попросили отнестись с пониманием к вводимым ограничениям. Жителям и гостям города рекомендовано заранее продумывать маршрут своего движения.

Ранее стало известно об ограничении движения в районе Южно-Уральского государственного университета 18 марта с 7 утра до 15 часов дня. В это время в парке имени Гагарина пройдет фестиваль-концерт «Крымская весна».

«Крымской весной» называют события, которые посодействовали проведению общенародного референдума граждан бывшей украинской Автономной Республики Крым за включение в состав Российской Федерации. Хронологические рамки «Крымской весны» — с 20 февраля по 26 марта 2014 года.

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