20 марта 2022

Хакеры взломали Вконтакте и сообщили об утечке данных россиян

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Хакеры взломали Вконтакте и пригрозили россиянам за поддержку действий РФ Фото:

Неизвестные взломали официальную группу социальной сети ВКонтакте. Хакеры заявили, что завладели данными пользователей, в том числе и личной перепиской, передает telegram-канал «Украина Onlline».

«ВКонтакте взломан. Все личные данные, посты и переписки пользователей были выгружены и переданы в компетентные органы», — сообщается в рассылке, распространенной от лица официальной группы социальной сети.

Хакеры раскритиковали действия РФ на Украине. Авторы рассылки пригрозили пользователям, поддерживающим российскую армию, международным розыском.

Ранее сообщалось, что хакеры массово взломали сайты российских органов власти. Среди подвергшихся атаке оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата.

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Неизвестные взломали официальную группу социальной сети ВКонтакте. Хакеры заявили, что завладели данными пользователей, в том числе и личной перепиской, передает telegram-канал «Украина Onlline». «ВКонтакте взломан. Все личные данные, посты и переписки пользователей были выгружены и переданы в компетентные органы», — сообщается в рассылке, распространенной от лица официальной группы социальной сети. Хакеры раскритиковали действия РФ на Украине. Авторы рассылки пригрозили пользователям, поддерживающим российскую армию, международным розыском. Ранее сообщалось, что хакеры массово взломали сайты российских органов власти. Среди подвергшихся атаке оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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