Челябинский солдат погиб в спецоперации РФ на Украине

Уроженец Аргаяшского района погиб, выполняя воинский долг Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский военный Павел Паненышев из Аргаяшского района Челябинской области погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. В администрации района URA.RU уточнили, что военнослужащий был уроженцем Дербишевского поселения.

«Это очень большая потеря. Администрация района окажет всю необходимую помощь семье погибшего», — сообщили URA.RU в администрации.

Жительница Дербишевского поселения Гульнар Бикова опубликовала в социальных сетях воспоминания классного руководителя о Павле. По словам учителя, Павел был очень скромным, спокойным, отзывчивым, доброжелательным, честным юношей. У него было развито чувство ответственности, долга в выполнении своего общественного поручения в классе. Павел воспитывался в многодетной семье, очень любил свою маму, сестер, и во всем помогал им по хозяйству.

Гульнар Бикова добавила, что 21 марта тело военнослужащего должны привезти в поселение. Похороны пройдут на следующий день, если не изменятся обстоятельства.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Павел Паненышев, погибший в ходе спецоперации РФ на Украине Фото: Гульнар Бикова в «ВКонтакте»