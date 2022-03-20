Пермяки создали импортозамещающее программное обеспечение

Программное обеспечение может работать полностью на российских комплектующих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермская компания «Випакс» разработала программное обеспечение для систем видеонаблюдения, позволяющее работать без использования импортных комплектующих. Об этом сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли.

«Новая разработка Domination IP SOFT стала ответом компании на антироссийские санкции, запрет на поставки процессоров Intel и операционную систему Microsoft. Она работает как на российских серверных комплектующих, так и при использовании импортных процессоров и материнских плат», — уточнили в министерстве.

Разработка поддерживает все современные IP-камеры и работает с российской операционной системой Astra Linux, которая обеспечивает защиту информации и используется в российских госучреждениях в сферах обороны, промышленности и т. д.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские госучреждения перешли на отечественное защитное программное обеспечение. Чиновникам установили антивирусы российского производства.

Иностранные компании прекратили поставки компьютерных комплектующих в связи с введением санкций в отношении России. Экономические ограничения начали вводить после начала спецоперации РФ на территории Украины. Она проводится вынужденно и направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.