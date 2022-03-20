20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Пермяки создали импортозамещающее программное обеспечение

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка видеокамер и систем безопасности в школе. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, тепловизор, система безопасности
Программное обеспечение может работать полностью на российских комплектующих Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермская компания «Випакс» разработала программное обеспечение для систем видеонаблюдения, позволяющее работать без использования импортных комплектующих. Об этом сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли.

«Новая разработка Domination IP SOFT стала ответом компании на антироссийские санкции, запрет на поставки процессоров Intel и операционную систему Microsoft. Она работает как на российских серверных комплектующих, так и при использовании импортных процессоров и материнских плат», — уточнили в министерстве.

Разработка поддерживает все современные IP-камеры и работает с российской операционной системой Astra Linux, которая обеспечивает защиту информации и используется в российских госучреждениях в сферах обороны, промышленности и т. д.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские госучреждения перешли на отечественное защитное программное обеспечение. Чиновникам установили антивирусы российского производства.

Иностранные компании прекратили поставки компьютерных комплектующих в связи с введением санкций в отношении России. Экономические ограничения начали вводить после начала спецоперации РФ на территории Украины. Она проводится вынужденно и направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Пермская компания «Випакс» разработала программное обеспечение для систем видеонаблюдения, позволяющее работать без использования импортных комплектующих. Об этом сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли. «Новая разработка Domination IP SOFT стала ответом компании на антироссийские санкции, запрет на поставки процессоров Intel и операционную систему Microsoft. Она работает как на российских серверных комплектующих, так и при использовании импортных процессоров и материнских плат», — уточнили в министерстве. Разработка поддерживает все современные IP-камеры и работает с российской операционной системой Astra Linux, которая обеспечивает защиту информации и используется в российских госучреждениях в сферах обороны, промышленности и т. д. Ранее URA.RU сообщало, что пермские госучреждения перешли на отечественное защитное программное обеспечение. Чиновникам установили антивирусы российского производства. Иностранные компании прекратили поставки компьютерных комплектующих в связи с введением санкций в отношении России. Экономические ограничения начали вводить после начала спецоперации РФ на территории Украины. Она проводится вынужденно и направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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