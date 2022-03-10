10 марта 2022

Власти Пермского края переходят на отечественный софт

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, ноутбук, интернет, клавиатура, компьютер, цифровизация, руки на клавиатуре
Полностью перевести пермских чиновников на российское ПО планируют до конца 2021 года Фото:

Учреждения госвласти в Пермском крае уже полностью перешли на отечественное защитное программное обеспечение, всем чиновникам установили антивирусы российского производства. До конца года планируется заменить также операционные системы и офисные пакеты, сообщается на сайте правительства региона.

«Сегодня доля отечественного ПО (средства защиты информации и антивирусные программы) в органах государственной власти ИОГВ и ОМСУ достигает 100%», — сообщается на сайте. Это удалось сделать за два года.

Полностью перейти на отечественные программные продукты власти региона планируют до конца 2022 года. Для этого уже закуплено более 3 тысяч комплектов офисного ПО «МойОфис» и операционных систем «Ред ОС». Также в планах у краевого правительства создание Единого почтового домена.

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Учреждения госвласти в Пермском крае уже полностью перешли на отечественное защитное программное обеспечение, всем чиновникам установили антивирусы российского производства. До конца года планируется заменить также операционные системы и офисные пакеты, сообщается на сайте правительства региона. «Сегодня доля отечественного ПО (средства защиты информации и антивирусные программы) в органах государственной власти ИОГВ и ОМСУ достигает 100%», — сообщается на сайте. Это удалось сделать за два года. Полностью перейти на отечественные программные продукты власти региона планируют до конца 2022 года. Для этого уже закуплено более 3 тысяч комплектов офисного ПО «МойОфис» и операционных систем «Ред ОС». Также в планах у краевого правительства создание Единого почтового домена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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