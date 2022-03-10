Власти Пермского края переходят на отечественный софт

Полностью перевести пермских чиновников на российское ПО планируют до конца 2021 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Учреждения госвласти в Пермском крае уже полностью перешли на отечественное защитное программное обеспечение, всем чиновникам установили антивирусы российского производства. До конца года планируется заменить также операционные системы и офисные пакеты, сообщается на сайте правительства региона.

«Сегодня доля отечественного ПО (средства защиты информации и антивирусные программы) в органах государственной власти ИОГВ и ОМСУ достигает 100%», — сообщается на сайте. Это удалось сделать за два года.

Полностью перейти на отечественные программные продукты власти региона планируют до конца 2022 года. Для этого уже закуплено более 3 тысяч комплектов офисного ПО «МойОфис» и операционных систем «Ред ОС». Также в планах у краевого правительства создание Единого почтового домена.