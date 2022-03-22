22 марта 2022

Песков: некоторые украинцы сотрудничают с российской армией

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что часть украинцев сотрудничает с российскими военными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые украинцы сотрудничают с российскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть украинцы, которые сотрудничают с нашими военными. Есть украинцы, которые хотят избежать любых жертв», — рассказал Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Он также отметил, что спецоперация на Украине идет четко в соответствии с заранее поставленными задачами.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.

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Некоторые украинцы сотрудничают с российскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть украинцы, которые сотрудничают с нашими военными. Есть украинцы, которые хотят избежать любых жертв», — рассказал Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Он также отметил, что спецоперация на Украине идет четко в соответствии с заранее поставленными задачами. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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