Песков: некоторые украинцы сотрудничают с российской армией

23 марта 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что часть украинцев сотрудничает с российскими военными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые украинцы сотрудничают с российскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть украинцы, которые сотрудничают с нашими военными. Есть украинцы, которые хотят избежать любых жертв», — рассказал Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Он также отметил, что спецоперация на Украине идет четко в соответствии с заранее поставленными задачами. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые украинцы сотрудничают с российскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть украинцы, которые сотрудничают с нашими военными. Есть украинцы, которые хотят избежать любых жертв», — рассказал Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Он также отметил, что спецоперация на Украине идет четко в соответствии с заранее поставленными задачами. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.