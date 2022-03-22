22 марта 2022

Уралхиммаш позвал КВН-щика Рожкова работать сварщиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Андреем Рожковым. Екатеринбург, рожков андрей
Семья Рожкова работала на заводе Уралхиммаш Фото:

Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) готов принять на работу сварщиком КВН-щика из «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. Об этом сообщается в telegram-канале завода.

«На Уралхиммаше как раз стартовал проект „Наставник“, в рамках которого прямо на производстве происходит обучение специалистов профессиональным навыкам. Тем более, у Андрея Рожкова есть диплом сварщика, осталось вспомнить навыки работы», — говорится в сообщении.

Рожков родился и прожил 25 лет на Химмаше (Екатеринбург). Отец артиста работал на заводе Уралхиммаш в горячем цехе, а мать — крановщицей, рассказал он в интервью порталу Е1. Рожков отметил, что должен был пойти по стопам семьи, однако затем выбрал творчество.

Ранее Рожков заявил, что в отсутствие корпоративов из-за пандемии коронавируса начал заниматься заливкой катков за деньги. Артист признался, что после отмены ряда концертов «Уральских пельменей», он остался без работы. Также КВН-щик рассказывал, что ему пришлось вспоминать навыки работы электромонтером третьего разряда.

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Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) готов принять на работу сварщиком КВН-щика из «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. Об этом сообщается в telegram-канале завода. «На Уралхиммаше как раз стартовал проект „Наставник“, в рамках которого прямо на производстве происходит обучение специалистов профессиональным навыкам. Тем более, у Андрея Рожкова есть диплом сварщика, осталось вспомнить навыки работы», — говорится в сообщении. Рожков родился и прожил 25 лет на Химмаше (Екатеринбург). Отец артиста работал на заводе Уралхиммаш в горячем цехе, а мать — крановщицей, рассказал он в интервью порталу Е1. Рожков отметил, что должен был пойти по стопам семьи, однако затем выбрал творчество. Ранее Рожков заявил, что в отсутствие корпоративов из-за пандемии коронавируса начал заниматься заливкой катков за деньги. Артист признался, что после отмены ряда концертов «Уральских пельменей», он остался без работы. Также КВН-щик рассказывал, что ему пришлось вспоминать навыки работы электромонтером третьего разряда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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