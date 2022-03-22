Уралхиммаш позвал КВН-щика Рожкова работать сварщиком

23 марта 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Семья Рожкова работала на заводе Уралхиммаш Фото: Анна Майорова © URA.RU Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) готов принять на работу сварщиком КВН-щика из «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. Об этом сообщается в telegram-канале завода. «На Уралхиммаше как раз стартовал проект „Наставник“, в рамках которого прямо на производстве происходит обучение специалистов профессиональным навыкам. Тем более, у Андрея Рожкова есть диплом сварщика, осталось вспомнить навыки работы», — говорится в сообщении. Рожков родился и прожил 25 лет на Химмаше (Екатеринбург). Отец артиста работал на заводе Уралхиммаш в горячем цехе, а мать — крановщицей, рассказал он в интервью порталу Е1. Рожков отметил, что должен был пойти по стопам семьи, однако затем выбрал творчество. Ранее Рожков заявил, что в отсутствие корпоративов из-за пандемии коронавируса начал заниматься заливкой катков за деньги. Артист признался, что после отмены ряда концертов «Уральских пельменей», он остался без работы. Также КВН-щик рассказывал, что ему пришлось вспоминать навыки работы электромонтером третьего разряда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) готов принять на работу сварщиком КВН-щика из «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. Об этом сообщается в telegram-канале завода. «На Уралхиммаше как раз стартовал проект „Наставник“, в рамках которого прямо на производстве происходит обучение специалистов профессиональным навыкам. Тем более, у Андрея Рожкова есть диплом сварщика, осталось вспомнить навыки работы», — говорится в сообщении. Рожков родился и прожил 25 лет на Химмаше (Екатеринбург). Отец артиста работал на заводе Уралхиммаш в горячем цехе, а мать — крановщицей, рассказал он в интервью порталу Е1. Рожков отметил, что должен был пойти по стопам семьи, однако затем выбрал творчество. Ранее Рожков заявил, что в отсутствие корпоративов из-за пандемии коронавируса начал заниматься заливкой катков за деньги. Артист признался, что после отмены ряда концертов «Уральских пельменей», он остался без работы. Также КВН-щик рассказывал, что ему пришлось вспоминать навыки работы электромонтером третьего разряда.