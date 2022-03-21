21 марта 2022

Свердловский солдат погиб во время спецоперации на Украине

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Жители Березовского почтили память погибшего солдата (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Березовский Свердловской области простились с 21-летним Русланом Аитовым, погибшим во время российской спецоперации на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в военкомате города.

«Похоронили 21 марта», — кратко прокомментировали в военном комиссариате Березовского.

Как рассказали агентству в ритуальной службе Березовского, Руслана Аитова похоронили на почетной аллее Северного кладбища. Проститься с героем в парк Победы пришли многие местные жители. «На почетной аллее мы хоронили почетных граждан, а из тех, кто погиб в боевых действиях, он первый, и, надеемся, последний», — сказали в ритуальной службе.

Спецоперация РФ на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом русских на Донбассе. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, российский президент Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Телеканал RT представил материал со свидетельскими показаниями о базе националистического батальона «Айдар» в селе Половинкино в освобожденной части ЛНР. Там располагалась не только база подготовки, но и тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали гражданских и военнопленных.

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В городе Березовский Свердловской области простились с 21-летним Русланом Аитовым, погибшим во время российской спецоперации на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в военкомате города. «Похоронили 21 марта», — кратко прокомментировали в военном комиссариате Березовского. Как рассказали агентству в ритуальной службе Березовского, Руслана Аитова похоронили на почетной аллее Северного кладбища. Проститься с героем в парк Победы пришли многие местные жители. «На почетной аллее мы хоронили почетных граждан, а из тех, кто погиб в боевых действиях, он первый, и, надеемся, последний», — сказали в ритуальной службе. Спецоперация РФ на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом русских на Донбассе. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, российский президент Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Телеканал RT представил материал со свидетельскими показаниями о базе националистического батальона «Айдар» в селе Половинкино в освобожденной части ЛНР. Там располагалась не только база подготовки, но и тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали гражданских и военнопленных.
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