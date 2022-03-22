Первый замгубернатора стал куратором молодежной политики в ХМАО

У первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова добавились новые полномочия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Департамент общественных и внешних связей ХМАО теперь отвечает еще и за молодежную политику. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, который курирует идеологический блок в окружном правительстве.

«Возможно вы не обратили внимание, но Департамент общественных и внешних связей с 17 марта прирос направлением молодежной политики. Это обоснованный и логичный шаг, к которому команда шла давно», — написал Шипилов. Он также уточнил, что курировать молодежную политику будет депсвязей и фонд гражданских и социальных инициатив Югры.

Первый замгубернатора ХМАО считает, что произошедшая реформа в окружном правительстве пойдет этому направлению на пользу. «Опыт и имеющиеся инструменты в части грантовой и информационной поддержки инициатив молодежи и молодежных объединений, развития добровольческой и волонтерской деятельности, проведения масштабных федеральных общественных мероприятий, запуска новых региональных проектов, команда креативного ядра на базе Медиахолдинга „Югра“ и наши партнеры — команды арт-резиденций, сеть ресурсных центров, Точки Кипения… все это мощная заряженная платформа для реализации целей, которые ставит сегодня перед регионами Росмолодежь, как куратор направления молодежной политики в стране», — сообщил Шипилов.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящей административной реформе в окружном правительстве. Блок молодежной политики перешел в депсвязей от югорского департамента образования, который теперь реорганизован в департамент образования и науки.

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