В ХМАО перенесли сроки реформы окружного правительства

31 января 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В правительстве ХМАО структурная реформа отложена до марта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти ХМАО перенесли реорганизацию двух департаментов окружного правительства с февраля на середину марта. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте окружных органов государственной власти. Согласно документу, полномочия по реализации молодежной политики в Югре будут переданы от департамента образования департаменту общественных и внешних связей не с февраля, а с 17 марта. Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин объяснил URA.RU, что задержка связана с регистрацией нового юридического лица. «После реорганизации функционал по молодежной политике будет передан департаменту общественных и внешних связей. К нам добавится служба по контролю и надзору в сфере образования. То есть речь идет об образовании нового юридического лица. Эти изменения требуется зафиксировать в налоговой инспекции. Поэтому и потребовалась отсрочка по времени», — прокомментировал изменения Дренин. Он также уточнил, что после реорганизации его ведомство будет называться департамент образования и науки ХМАО. Ранее такая структурная реформа окружного правительства уже обсуждалась. Изначально предполагалось, что она завершится в 2021 году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО перенесли реорганизацию двух департаментов окружного правительства с февраля на середину марта. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте окружных органов государственной власти. Согласно документу, полномочия по реализации молодежной политики в Югре будут переданы от департамента образования департаменту общественных и внешних связей не с февраля, а с 17 марта. Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин объяснил URA.RU, что задержка связана с регистрацией нового юридического лица. «После реорганизации функционал по молодежной политике будет передан департаменту общественных и внешних связей. К нам добавится служба по контролю и надзору в сфере образования. То есть речь идет об образовании нового юридического лица. Эти изменения требуется зафиксировать в налоговой инспекции. Поэтому и потребовалась отсрочка по времени», — прокомментировал изменения Дренин. Он также уточнил, что после реорганизации его ведомство будет называться департамент образования и науки ХМАО. Ранее такая структурная реформа окружного правительства уже обсуждалась. Изначально предполагалось, что она завершится в 2021 году.