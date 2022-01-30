30 января 2022
28 января 2022

В ХМАО перенесли сроки реформы окружного правительства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
В правительстве ХМАО структурная реформа отложена до марта Фото:

Власти ХМАО перенесли реорганизацию двух департаментов окружного правительства с февраля на середину марта. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте окружных органов государственной власти.

Согласно документу, полномочия по реализации молодежной политики в Югре будут переданы от департамента образования департаменту общественных и внешних связей не с февраля, а с 17 марта. Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин объяснил URA.RU, что задержка связана с регистрацией нового юридического лица.

«После реорганизации функционал по молодежной политике будет передан департаменту общественных и внешних связей. К нам добавится служба по контролю и надзору в сфере образования. То есть речь идет об образовании нового юридического лица. Эти изменения требуется зафиксировать в налоговой инспекции. Поэтому и потребовалась отсрочка по времени», — прокомментировал изменения Дренин. Он также уточнил, что после реорганизации его ведомство будет называться департамент образования и науки ХМАО.

Ранее такая структурная реформа окружного правительства уже обсуждалась. Изначально предполагалось, что она завершится в 2021 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО перенесли реорганизацию двух департаментов окружного правительства с февраля на середину марта. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте окружных органов государственной власти. Согласно документу, полномочия по реализации молодежной политики в Югре будут переданы от департамента образования департаменту общественных и внешних связей не с февраля, а с 17 марта. Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин объяснил URA.RU, что задержка связана с регистрацией нового юридического лица. «После реорганизации функционал по молодежной политике будет передан департаменту общественных и внешних связей. К нам добавится служба по контролю и надзору в сфере образования. То есть речь идет об образовании нового юридического лица. Эти изменения требуется зафиксировать в налоговой инспекции. Поэтому и потребовалась отсрочка по времени», — прокомментировал изменения Дренин. Он также уточнил, что после реорганизации его ведомство будет называться департамент образования и науки ХМАО. Ранее такая структурная реформа окружного правительства уже обсуждалась. Изначально предполагалось, что она завершится в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...