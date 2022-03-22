Власти ХМАО найдут работы жителям, уволенным из-за санкций

Уволенных жителей ХМАО обеспечат работой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО обеспечат работой сотрудников, находящихся под риском увольнения. Решение было принято, как мера поддержки в условиях санкционного давления. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Организовать временные работы для работников организаций, находящихся под риском увольнения», — сказала Комарова. По поручению главы региона организовывать рабочие места необходимо до 2 апреля.

Ранее URA.RU писало, что приглашает на работу в агентство сотрудников компании McDonald’s, чьи рестораны закрываются в России из-за санкций западных стран, а также других потерявших работу сотрудников. В редакцию требуются райтеры, SMM-щики и журналисты в регионах УрФО. Прислать свое резюме можно по адресу hr@ura.ru.