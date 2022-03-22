22 марта 2022
21 марта 2022

Власти ХМАО найдут работы жителям, уволенным из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, пенсионерка, вакансии, работа, безработица, поиск работы, ярмарка вакансий, газета работа, поиск вакансий, сменить профессию
Уволенных жителей ХМАО обеспечат работой Фото:

Власти ХМАО обеспечат работой сотрудников, находящихся под риском увольнения. Решение было принято, как мера поддержки в условиях санкционного давления. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Организовать временные работы для работников организаций, находящихся под риском увольнения», — сказала Комарова. По поручению главы региона организовывать рабочие места необходимо до 2 апреля.

Ранее URA.RU писало, что приглашает на работу в агентство сотрудников компании McDonald’s, чьи рестораны закрываются в России из-за санкций западных стран, а также других потерявших работу сотрудников. В редакцию требуются райтеры, SMM-щики и журналисты в регионах УрФО. Прислать свое резюме можно по адресу hr@ura.ru.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО обеспечат работой сотрудников, находящихся под риском увольнения. Решение было принято, как мера поддержки в условиях санкционного давления. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Организовать временные работы для работников организаций, находящихся под риском увольнения», — сказала Комарова. По поручению главы региона организовывать рабочие места необходимо до 2 апреля. Ранее URA.RU писало, что приглашает на работу в агентство сотрудников компании McDonald’s, чьи рестораны закрываются в России из-за санкций западных стран, а также других потерявших работу сотрудников. В редакцию требуются райтеры, SMM-щики и журналисты в регионах УрФО. Прислать свое резюме можно по адресу hr@ura.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...