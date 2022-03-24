Участникам спецоперации РФ на Украине вручили медали и ордена

25 марта 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Военных наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Особо отличившихся военных в спецоперации РФ на Украине, а также на передовой наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу». Их вручил командующий войсками Восточного военного округа (ВВО), герой России Александр Чайко. «Я уверен в вас. Все подразделения, все соединения делают так, как вас учили. Как учили и в мирное время. Так и в боевых условиях. Вы все делаете правильно. Я, как командующий, горжусь вами и уверен, что мы успешно завершим эту операцию», — передает Пятый канал слова Чайко. Так, рядовой по имени Никита под обстрелами минометов вытащил из развалин дома местного жителя. Он рассказал, что у пострадавшего были переломаны ноги. Никита их зафиксировал подручными средствами, а затем позвал на помощь своих товарищей. Дедушку, которого нашел Никита, поблагодарил своего спасителя, подарив ему часы. Вынужденная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал операцию «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х». Сейчас, как он заявляет, у России есть собственное видение, как обеспечить свою безопасность и реализовать свои интересы. Президент России Владимир Путин объяснил, что причинами спецоперации стали издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Особо отличившихся военных в спецоперации РФ на Украине, а также на передовой наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу». Их вручил командующий войсками Восточного военного округа (ВВО), герой России Александр Чайко. «Я уверен в вас. Все подразделения, все соединения делают так, как вас учили. Как учили и в мирное время. Так и в боевых условиях. Вы все делаете правильно. Я, как командующий, горжусь вами и уверен, что мы успешно завершим эту операцию», — передает Пятый канал слова Чайко. Так, рядовой по имени Никита под обстрелами минометов вытащил из развалин дома местного жителя. Он рассказал, что у пострадавшего были переломаны ноги. Никита их зафиксировал подручными средствами, а затем позвал на помощь своих товарищей. Дедушку, которого нашел Никита, поблагодарил своего спасителя, подарив ему часы. Вынужденная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал операцию «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х». Сейчас, как он заявляет, у России есть собственное видение, как обеспечить свою безопасность и реализовать свои интересы. Президент России Владимир Путин объяснил, что причинами спецоперации стали издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия.