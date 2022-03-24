24 марта 2022

В Сургуте из-за сообщения о минировании эвакуировали многоэтажку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, омон, эвакуация
В Сургуте из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали дом Фото:

Жилой дом по улице Лермонтова в Сургуте подвергся атакам лжеминеров, живущих в нем людей эвакуировали. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сообщение о минировании дома на улице Лермонтова 5/1 поступило сегодня днем. На место незамедлительно приехали сотрудники всех экстренных служб», — говорит информатор.

Источник также сообщает, что в ходе оперативных мероприятий взрывчатку в доме не обнаружили. В пресс-службе УМВД по ХМАО предложили журналисту URA.RU обратиться за комментариями в управление ФСБ по Тюменской области. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте накануне прошла массовая эвакуация учеников из школ. К организации телефонных терроров, по сообщению источника из правоохранительных органов, были причастны жители Украины.

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Жилой дом по улице Лермонтова в Сургуте подвергся атакам лжеминеров, живущих в нем людей эвакуировали. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Сообщение о минировании дома на улице Лермонтова 5/1 поступило сегодня днем. На место незамедлительно приехали сотрудники всех экстренных служб», — говорит информатор. Источник также сообщает, что в ходе оперативных мероприятий взрывчатку в доме не обнаружили. В пресс-службе УМВД по ХМАО предложили журналисту URA.RU обратиться за комментариями в управление ФСБ по Тюменской области. Там не ответили на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте накануне прошла массовая эвакуация учеников из школ. К организации телефонных терроров, по сообщению источника из правоохранительных органов, были причастны жители Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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