Украина ввела санкции против уральского православного прихода

Православное подворье в Екатеринбурге попало в санкционный список Украины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В новый санкционный список против физических и юридических лиц России попала православная религиозная организация, расположенная в Свердлдовской области. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

В санкционный список среди прочих внесены юридические лица ООО «8 канал» и «Местная православная религиозная организация Свято-Симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)». Минкультуры Украины утверждает, что организация является владельцем телеканала «Союз».

Стоит отметить, что Свято-Симионовское архиерейское подворье, упомянутое в списке, входит в одно из подворий Ново-Тихвинского женского монастыря, и расположено в селе Меркушино. Населенный пункт находится в Свердловской области. Телеканал «Союз» контролирует Екатеринбургская епархия.

Украина, США, страны Евросоюза и ряд других государств начали вводить масштабные санкции против России в знак несогласия с проведением спецоперации РФ на Украине. Россия начала вынужденную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Позже российский глава заявлял, что экономические ограничения в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.

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