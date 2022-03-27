Территория, где произошла авария, сейчас огорожена (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Кировском районе Перми из-за коммунальной аварии образовался провал, в который угодил мусоровоз «КАМАЗ». Очевидцы опубликовали фото случившегося в соцсети «ВКонтакте». Судя по размерам провала, его глубина составляет не менее трех метров, а ширина — около восьми метров.

В пресс-службе компании «Новогор-Прикамье» (оператор водоканала) URA.RU подтвердили информацию о коммунальной аварии. «Сегодня ночью на улице Торговой образовался провал. Сейчас устанавливаются подробности произошедшего, территория огорожена», — пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что водитель грузовика, попавшего в провал, не пострадал.

Ранее из-за прорыва трубы, несколько десятков домов в Орджоникидзевском районе Перми остались без воды, оказалась затопленной одна из дорог. В декабре 2021 года прорыв водовода произошел в центре города, из-за чего часть улицы Локомотивной и площадь Гайдара ушли под воду.

Новость обновлена 28 марта в 10:45

В пресс-службе «Новогор-Прикамье» URA.RU пояснили, что воронка образовалась в результате разрушения магистрального железобетонного коллектора.

«Коллектор действует с 1974 года и перекачивает стоки на насосную станцию „Правый берег“. 26 марта мусоровоз, стоявший на обочине проезжей части, попал в поврежденный коллектор. Специалисты „Новогора“ провели мероприятия, чтобы сточные воды не выходили на поверхность. Улица Торговая в районе дома 20 перекрыта для проезда транспорта. Все потребители обеспечены водой. Готовятся работы по восстановлению целостности коллектора», — добавили в пресс-службе компании.

Мусоровоз угодил в провал, образовавшийся на улице Торговая Фото: «Подслушано Закамск», «ВКонтакте»

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