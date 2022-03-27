Погода в Челябинске поменялась в течение дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск 28 марта накрыло бураном. Как сообщают читатели URA.RU, погода резко поменялась в течение дня.

«С утра 28 марта погода была хорошей, дороги подсохли. В воздухе чувствовалась весна. Но ненадолго, к сожалению. К 16 дня поднялся жуткий ветер, пошел дождь со снегом. Начался буран», — делятся с URA.RU читатели.

Буран закончился также резко, как и начался. Спустя 20 минут непогода кончилась.

Ранее челябинские водители сообщили о снегопаде на трассе М-5. Сотрудники ГИБДД просят автовладельцев воздержаться от дальних поездок в следующие несколько дней. Как сообщили в Госавтоинспекции со ссылкой на областной гидрометцентр, снегопад задержится на территории региона на пару дней.