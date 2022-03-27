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Челябинск накрыло бураном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снегопад
Погода в Челябинске поменялась в течение дня Фото:

Челябинск 28 марта накрыло бураном. Как сообщают читатели URA.RU, погода резко поменялась в течение дня.

«С утра 28 марта погода была хорошей, дороги подсохли. В воздухе чувствовалась весна. Но ненадолго, к сожалению. К 16 дня поднялся жуткий ветер, пошел дождь со снегом. Начался буран», — делятся с URA.RU читатели.

Буран закончился также резко, как и начался. Спустя 20 минут непогода кончилась.

Ранее челябинские водители сообщили о снегопаде на трассе М-5. Сотрудники ГИБДД просят автовладельцев воздержаться от дальних поездок в следующие несколько дней. Как сообщили в Госавтоинспекции со ссылкой на областной гидрометцентр, снегопад задержится на территории региона на пару дней.

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Челябинск 28 марта накрыло бураном. Как сообщают читатели URA.RU, погода резко поменялась в течение дня. «С утра 28 марта погода была хорошей, дороги подсохли. В воздухе чувствовалась весна. Но ненадолго, к сожалению. К 16 дня поднялся жуткий ветер, пошел дождь со снегом. Начался буран», — делятся с URA.RU читатели. Буран закончился также резко, как и начался. Спустя 20 минут непогода кончилась. Ранее челябинские водители сообщили о снегопаде на трассе М-5. Сотрудники ГИБДД просят автовладельцев воздержаться от дальних поездок в следующие несколько дней. Как сообщили в Госавтоинспекции со ссылкой на областной гидрометцентр, снегопад задержится на территории региона на пару дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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