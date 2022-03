Заблокированный It’s My City уходит на удаленку и просит донаты

Владелец IMC Дмитрий Колезев заявил, что редакции потребуется пауза, чтобы перестроить свою работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Редакция It's My City продолжит работу после блокировки сайта Роскомнадзором, но покинет офис в Екатеринбурге и пересмотрит финансы. Об этом сообщил владелец издания Дмитрий Колезев в своей социальной сети. «Нам придется изменить финансовую модель (теперь нам еще больше важны донаты!). Мы урежем расходы, откажемся от офиса», — рассказал журналист. Кроме этого, Колезев сообщил, что потребуется некоторая пауза, чтобы перестроить работу редакции. Издание планирует развивать социальные сети, делать рассылку и обновлять сайт, который пока доступен только через VPN. Также Колезев подчеркивает, что редакция до сих пор не нашла причину блокировки. «Конкретные материалы не указаны. Блокируется весь сайт. Невозможно что-то поправить, скрыть, удалить, спрятать», — сообщил владелец городского портала. Его слова подтверждает главный редактор It's My City Иван Рублев. Он рассказал URA.RU, что Роскомнадзор требуют незамедлительно удалить то, что нарушает закон, но «что надо удалить, мы так и не поняли спустя почти сутки». Редакция ожидает ответа на запросы. Увольнения в It's My City не планируются. Ранее Роскомнадзор заявил, что ограничил доступ к изданию It's My City из-за публикации заведомо ложной информации о действиях армии РФ на Украине. Учредитель издания Дмитрий Колезев сейчас живет не в России. Страну он покинул после того, как утром 24 февраля Россия объявил о начале спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, задача российской армии — исключить напрасные жертвы среди мирного населения, а также поразить объекты военной инфраструктуры и вооружения ВСУ.

