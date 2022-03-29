Ирландия и Чехия выслали российских дипломатов 29 марта 2022 в 19:41 Размер текста - 17 + Российские дипломаты объявлены персонами нон-гранта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ирландия и Чехия приняли решение выслать российских дипломатов. Они признаны персонами нон-грата. «Ирландия высылает 4 российских дипломатов. Чехия высылает 1 российского дипломата», — сообщает РИА «Новости». Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне спецоперации страны Евросоюза начали массового высылать российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже. Россия в ответ выслала несколько десятков иностранных дипломатов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Ирландия и Чехия приняли решение выслать российских дипломатов. Они признаны персонами нон-грата. «Ирландия высылает 4 российских дипломатов. Чехия высылает 1 российского дипломата», — сообщает РИА «Новости». Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне спецоперации страны Евросоюза начали массового высылать российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже. Россия в ответ выслала несколько десятков иностранных дипломатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям