Ирландия и Чехия выслали российских дипломатов

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Российские дипломаты объявлены персонами нон-гранта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ирландия и Чехия приняли решение выслать российских дипломатов. Они признаны персонами нон-грата.

«Ирландия высылает 4 российских дипломатов. Чехия высылает 1 российского дипломата», — сообщает РИА «Новости».

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне спецоперации страны Евросоюза начали массового высылать российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже. Россия в ответ выслала несколько десятков иностранных дипломатов.

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Ирландия и Чехия приняли решение выслать российских дипломатов. Они признаны персонами нон-грата. «Ирландия высылает 4 российских дипломатов. Чехия высылает 1 российского дипломата», — сообщает РИА «Новости». Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне спецоперации страны Евросоюза начали массового высылать российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже. Россия в ответ выслала несколько десятков иностранных дипломатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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