Друг пострадавших утверждает, что им требовалась госпитализация (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На ул. Амундсена, 38 в Екатеринбурге произошло массовое избиение двух мужчин. По предварительной информации, причиной конфликта мог стать долг в 10 тысяч рублей.

«Семеро бандитов напали на двоих мужчин из-за того, что один из пострадавших был должен им всего 10 тысяч рублей. Двое потерпевших написали заявление в отдел полиции №5, заявление приняли. Но оба пострадавших — граждане стран СНГ, у них не было прописки, и за это их решили выдворить из России. Бандитов отпустили, я видел документы, дело не хотят возбуждать», — рассказал собеседник портала E1.ru. Инцидент случился еще 25 марта.

Источник издания также утверждает, что у одного из пострадавших якобы сломано ребро, у второго — травма головы. Судя по видео, их били кулаками, ногами и палками. Никто из прохожих, предположительно, не вмешался в потасовку.

В УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU заявили, что участники драки установлены и опрошены: «По имеющейся информации конфликт носил обоюдный характер и произошел из-за спорного денежного долга. В результате госпитализация никому из его сторон не потребовалась. В настоящее время по факту происшествия продолжается проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение».