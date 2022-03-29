29 марта 2022

Филиалы «Баско Пати» закрываются в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центральная улица Вайнера. Екатеринбург, улица вайнера, секонд хэнд, магазин баско пати
Руководство сети секонд-хендов приняло решение закрыть филиалы на Белинского, Восточной и Технической Фото:

«Баско Пати» объявило о закрытии нескольких филиалов в Екатеринбурге. Это стало известно из объявления на официальном сайте сети.

«30 марта финальный день работы магазинов! Любая вещь 50 рублей! + акция: юбки, майки, шорты 10 рублей!», — написано в объявлении.

В офисе «Баско Пати» уточнили, что руководство действительно приняло решение закрыть три магазина на Белинского, 184, Восточной, 162 и на Технической, 45, но причину не уточнили. Для получения более подробной информации был отправлен запрос на электронную почту руководства магазина. На момент публикации ответное письмо не было получено.

Новость дополняется

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

«Баско Пати» объявило о закрытии нескольких филиалов в Екатеринбурге. Это стало известно из объявления на официальном сайте сети. «30 марта финальный день работы магазинов! Любая вещь 50 рублей! + акция: юбки, майки, шорты 10 рублей!», — написано в объявлении. В офисе «Баско Пати» уточнили, что руководство действительно приняло решение закрыть три магазина на Белинского, 184, Восточной, 162 и на Технической, 45, но причину не уточнили. Для получения более подробной информации был отправлен запрос на электронную почту руководства магазина. На момент публикации ответное письмо не было получено. Новость дополняется
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...