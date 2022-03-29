Филиалы «Баско Пати» закрываются в Екатеринбурге

30 марта 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Руководство сети секонд-хендов приняло решение закрыть филиалы на Белинского, Восточной и Технической Фото: Анна Майорова © URA.RU «Баско Пати» объявило о закрытии нескольких филиалов в Екатеринбурге. Это стало известно из объявления на официальном сайте сети. «30 марта финальный день работы магазинов! Любая вещь 50 рублей! + акция: юбки, майки, шорты 10 рублей!», — написано в объявлении. В офисе «Баско Пати» уточнили, что руководство действительно приняло решение закрыть три магазина на Белинского, 184, Восточной, 162 и на Технической, 45, но причину не уточнили. Для получения более подробной информации был отправлен запрос на электронную почту руководства магазина. На момент публикации ответное письмо не было получено. Новость дополняется Скриншот с сайта «Баско Пати» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

«Баско Пати» объявило о закрытии нескольких филиалов в Екатеринбурге. Это стало известно из объявления на официальном сайте сети. «30 марта финальный день работы магазинов! Любая вещь 50 рублей! + акция: юбки, майки, шорты 10 рублей!», — написано в объявлении. В офисе «Баско Пати» уточнили, что руководство действительно приняло решение закрыть три магазина на Белинского, 184, Восточной, 162 и на Технической, 45, но причину не уточнили. Для получения более подробной информации был отправлен запрос на электронную почту руководства магазина. На момент публикации ответное письмо не было получено. Новость дополняется