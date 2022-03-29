Филиалы «Баско Пати» закрываются в Екатеринбурге

«Баско Пати» объявило о закрытии нескольких филиалов в Екатеринбурге. Это стало известно из объявления на официальном сайте сети.
«30 марта финальный день работы магазинов! Любая вещь 50 рублей! + акция: юбки, майки, шорты 10 рублей!», — написано в объявлении.
В офисе «Баско Пати» уточнили, что руководство действительно приняло решение закрыть три магазина на Белинского, 184, Восточной, 162 и на Технической, 45, но причину не уточнили. Для получения более подробной информации был отправлен запрос на электронную почту руководства магазина. На момент публикации ответное письмо не было получено.
«Баско Пати» объявило о закрытии нескольких филиалов в Екатеринбурге. Это стало известно из объявления на официальном сайте сети. «30 марта финальный день работы магазинов! Любая вещь 50 рублей! + акция: юбки, майки, шорты 10 рублей!», — написано в объявлении. В офисе «Баско Пати» уточнили, что руководство действительно приняло решение закрыть три магазина на Белинского, 184, Восточной, 162 и на Технической, 45, но причину не уточнили. Для получения более подробной информации был отправлен запрос на электронную почту руководства магазина. На момент публикации ответное письмо не было получено. Новость дополняется