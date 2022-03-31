Челябинский тракторный завод откажется от импортных комплектующих

К лету 2022 года планируют полностью перейти на российские компоненты при сборке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский тракторный завод «ЧТЗ-Уралтрак» полностью откажется от зарубежных комплектующих в рамках импортозамещения. При сборке техники будут использоваться только отечественные компоненты. Как сообщили URA.RU в министерстве промышленности Челябинской области, полностью перейти на российские комплектующие на заводе планируют к лету 2022 года.

«Мы провели большую работу по импортозамещению. Летом этого года планируем полностью отказаться от импортных комплектующих, перейти на отечественные», — цитирует пресс-служба министерства главного конструктора по дорожно-строительной технике «ЧТЗ-Уралтрак» Дениса Шмелева.

В министерстве добавили, что с самого открытия челябинский завод собирал технику в основном из российских комплектующих. На начало 2022 года процент импортных компонентов при сборке составлял 4%. Каждая такая деталь дешевле зарубежной на 30-50%.

В условиях санкций большинство производств в России стали осваивать программу импортозамещения. В правительстве РФ подчеркнули, что ограничения со стороны ЕС и США вводятся с целью сломать экономику страны. Президент РФ Владимир Путин назвал такие методы агрессивными.