31 марта 2022

Челябинский тракторный завод откажется от импортных комплектующих

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский тракторный завод, ЧТЗ, УралТрак. Челябинск, чтз, сборочный цех, рабочий, челябинский тракторный завод, производство, слесарь-сборщик
К лету 2022 года планируют полностью перейти на российские компоненты при сборке Фото:
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Челябинский тракторный завод «ЧТЗ-Уралтрак» полностью откажется от зарубежных комплектующих в рамках импортозамещения. При сборке техники будут использоваться только отечественные компоненты. Как сообщили URA.RU в министерстве промышленности Челябинской области, полностью перейти на российские комплектующие на заводе планируют к лету 2022 года.

«Мы провели большую работу по импортозамещению. Летом этого года планируем полностью отказаться от импортных комплектующих, перейти на отечественные», — цитирует пресс-служба министерства главного конструктора по дорожно-строительной технике «ЧТЗ-Уралтрак» Дениса Шмелева.

В министерстве добавили, что с самого открытия челябинский завод собирал технику в основном из российских комплектующих. На начало 2022 года процент импортных компонентов при сборке составлял 4%. Каждая такая деталь дешевле зарубежной на 30-50%.

В условиях санкций большинство производств в России стали осваивать программу импортозамещения. В правительстве РФ подчеркнули, что ограничения со стороны ЕС и США вводятся с целью сломать экономику страны. Президент РФ Владимир Путин назвал такие методы агрессивными.

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Челябинский тракторный завод «ЧТЗ-Уралтрак» полностью откажется от зарубежных комплектующих в рамках импортозамещения. При сборке техники будут использоваться только отечественные компоненты. Как сообщили URA.RU в министерстве промышленности Челябинской области, полностью перейти на российские комплектующие на заводе планируют к лету 2022 года. «Мы провели большую работу по импортозамещению. Летом этого года планируем полностью отказаться от импортных комплектующих, перейти на отечественные», — цитирует пресс-служба министерства главного конструктора по дорожно-строительной технике «ЧТЗ-Уралтрак» Дениса Шмелева. В министерстве добавили, что с самого открытия челябинский завод собирал технику в основном из российских комплектующих. На начало 2022 года процент импортных компонентов при сборке составлял 4%. Каждая такая деталь дешевле зарубежной на 30-50%. В условиях санкций большинство производств в России стали осваивать программу импортозамещения. В правительстве РФ подчеркнули, что ограничения со стороны ЕС и США вводятся с целью сломать экономику страны. Президент РФ Владимир Путин назвал такие методы агрессивными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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