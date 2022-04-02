Киев ведет переговоры с Китаем по поводу гарантий безопасности

03 апреля 2022 в 04:18 Размер текста - 17 +

Арахамия: с Китаем данный вопрос проработан меньше, чем с другими странами, Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины и Китая ведут переговоры на тему гарантий безопасности. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. «С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины», — приводит Telegram-канал издания «Страна.ua» слова Арахамии. При этом он отметил, что с КНР вопрос проработан меньше, чем с другими странами. Ранее министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что правительство страны не является стороной конфликта на Украине. По словам главы Департамента Европы МИД КНР Ван Лутуна, Пекин продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль. 24 февраля началась спецоперация РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины и Китая ведут переговоры на тему гарантий безопасности. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. «С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины», — приводит Telegram-канал издания «Страна.ua» слова Арахамии. При этом он отметил, что с КНР вопрос проработан меньше, чем с другими странами. Ранее министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что правительство страны не является стороной конфликта на Украине. По словам главы Департамента Европы МИД КНР Ван Лутуна, Пекин продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль. 24 февраля началась спецоперация РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.