02 апреля 2022

Киев ведет переговоры с Китаем по поводу гарантий безопасности

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Арахамия: с Китаем данный вопрос проработан меньше, чем с другими странами, Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины и Китая ведут переговоры на тему гарантий безопасности. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

«С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины», — приводит Telegram-канал издания «Страна.ua» слова Арахамии. При этом он отметил, что с КНР вопрос проработан меньше, чем с другими странами.

Ранее министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что правительство страны не является стороной конфликта на Украине. По словам главы Департамента Европы МИД КНР Ван Лутуна, Пекин продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль.

24 февраля началась спецоперация РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Власти Украины и Китая ведут переговоры на тему гарантий безопасности. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. «С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины», — приводит Telegram-канал издания «Страна.ua» слова Арахамии. При этом он отметил, что с КНР вопрос проработан меньше, чем с другими странами. Ранее министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что правительство страны не является стороной конфликта на Украине. По словам главы Департамента Европы МИД КНР Ван Лутуна, Пекин продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль. 24 февраля началась спецоперация РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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