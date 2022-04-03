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Свердловский чиновник перешел в команду омского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, бурков александр
Александр Бурков руководит Омской областью с 2017 года Фото:

Бывший сотрудник свердловского министерства по управлению госимуществом (МУГИСО) Евгений Кондратьев перешел на работу в Омскую область, возглавляемую губернатором Александром Бурковым. 32-летний чиновник назначен замдиректора департамента имущественных отношений мэрии Омска, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«Кондратьев будет курировать юридические вопросы, земельный контроль и выявление правообладателей недвижимого имущества», — сказали агентству в пресс-службе мэрии. Известно, что в разные годы чиновник, выпускник УрФЮИ, работал в Уральском отделении Сбербанка, областном правительстве, а в последнее время руководил правовым обеспечением в свердловском управлении Росимущества.

Омскую область с осени 2017 года возглавляет свердловчанин Александр Бурков. До этого, в 1990-2000-х годах, он был депутатом свердловского парламента, руководил отделением «Справедливой России», представлял область в Госдуме. Вместе с Бурковым в другой регион переехала большая команда уральцев. Например, бывший чиновник администрации Екатеринбурга Михаил Губин стал вице-мэром Омска, а затем — зампредом местного правительства.

23 марта Бурков приезжал в Екатеринбург вместе с большой делегацией своих подчиненных. Губернатор встретился со своим свердловским коллегой Евгением Куйвашевым, было достигнуто соглашение о совместной борьбе с западными санкциями. Сам Бурков объяснял URA.RU, что визит среди прочего связан со сменой мэра Омска.

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Бывший сотрудник свердловского министерства по управлению госимуществом (МУГИСО) Евгений Кондратьев перешел на работу в Омскую область, возглавляемую губернатором Александром Бурковым. 32-летний чиновник назначен замдиректора департамента имущественных отношений мэрии Омска, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «Кондратьев будет курировать юридические вопросы, земельный контроль и выявление правообладателей недвижимого имущества», — сказали агентству в пресс-службе мэрии. Известно, что в разные годы чиновник, выпускник УрФЮИ, работал в Уральском отделении Сбербанка, областном правительстве, а в последнее время руководил правовым обеспечением в свердловском управлении Росимущества. Омскую область с осени 2017 года возглавляет свердловчанин Александр Бурков. До этого, в 1990-2000-х годах, он был депутатом свердловского парламента, руководил отделением «Справедливой России», представлял область в Госдуме. Вместе с Бурковым в другой регион переехала большая команда уральцев. Например, бывший чиновник администрации Екатеринбурга Михаил Губин стал вице-мэром Омска, а затем — зампредом местного правительства. 23 марта Бурков приезжал в Екатеринбург вместе с большой делегацией своих подчиненных. Губернатор встретился со своим свердловским коллегой Евгением Куйвашевым, было достигнуто соглашение о совместной борьбе с западными санкциями. Сам Бурков объяснял URA.RU, что визит среди прочего связан со сменой мэра Омска.
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