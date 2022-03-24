Омский губернатор объяснил URA.RU, зачем неожиданно приехал в Екатеринбург

До осени 2017 года Александр Бурков строил свою политическую карьеру в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Визит большой делегации Омской области в Екатеринбург связан со сменой мэра Омска, сказал представителю URA.RU глава региона Александр Бурков. С 23 марта он и мэр Омска Сергей Шелест работают в Екатеринбурге. В политической тусовке Свердловской области называют приезд чиновников неожиданным.

Интрига связана с тем, что Бурков не совсем омич. В 1996 году он вышел во второй тур выборов губернатора Свердловской области, позднее несколько лет представлял уральский регион в Государственной думе, а в 2017 году даже мог стать конкурентом нынешнего губернатора Евгения Куйвашева на выборах главы региона, но отказался от участия и вскоре был назначен в Омск. После избрания губернатором Омской области Александр Бурков вместе с членами правительства посещал соседнюю Тюменскую область, которую возглавлял нынешний полпред президента в УрФО Владимир Якушев, и изучал опыт организации работы. Сейчас Бурков с подчиненными приехал в Екатеринбург. Он и ранее регулярно бывал здесь в статусе главы региона, но почти всегда неофициально.

Представителю URA.RU губернатор Омской области сказал, что приехал «изучать лучшие практики». «Наш бывший мэр [Оксана Фадина] перешла на работу в Госдуму, и теперь в городе новый глава, — рассказал Бурков. — Приехали к коллегам посмотреть, как организована работа по благоустройству города, организации движения, по многим аспектам жизни Екатеринбурга».

Также Бурков встретился с руководителями крупных промышленных предприятий — представителями российских холдингов, предложив им помощь «в организации импортозамещения». По своей работе в Свердловской области омский губернатор имеет давние контакты с бизнес-истеблишментом, и заверил URA.RU, что считает состоявшиеся разговоры продуктивными.

Ранее департамент информполитики губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сообщал о встрече своего начальника с Бурковым и обсуждении межрегиональной кооперации. О том, встречался ли Александр Бурков с владельцем сотовой компании «Мотив» Виталием Кочетковым, много лет поддерживавшим политические проекты нынешнего омского губернатора, ничего не сообщается.

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