Экс-мэр Снежинска отказался признавать вину в халатности

Дело Игоря Сапрыкина начнут рассматривать по существу 13 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Снежинска (Челябинская область) Игорь Сапрыкин, обвиняемый в халатности, отказался признавать вину в инкриминируемом ему преступлении. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Предварительное заседание по делу Сапрыкина состоялось в Снежинском городском суде 4 апреля. Назначена дата начала рассмотрения дела по существу, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Первое судебное заседание назначено на 13 апреля на 09:30. Председательствующим по делу будет судья Олег Владимирович Клементьев», — рассказали в пресс-службе Снежинского городского суда.

Как уточнил источник URA.RU в правоохранительных органах, вину в преступлении Сапрыкин не признает. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1.1 статьи 293 УК РФ. По версии следствия, в 2020 году он подписал договор аренды участка на берегу озера для расширения яхт-клуба. Арендатор вырубил там деревья, входящие в категорию так называемых «защитных лесов». Ущерб городу составил более 8 миллионов рублей, преступление выявили сотрудники ФСБ, которые вели оперативное сопровождение дела.

Инцидент поставил крест на муниципальной карьере Сапрыкина. Депутаты горсобрания Снежинска 31 марта проголосовали за избрание нового мэра. Им стал Андрей Пульников. До этого он работал заместителем директора АО «Трансэнерго», снабжающего электроэнергией, теплом, водой и газом Федеральный ядерный центр и городские организации Снежинска. Также предприятие является управляющей компанией для 80% жилого фонда города.

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