Дело попавшего под следствие ФСБ челябинского мэра дошло до суда

Игорь Сапрыкин предстанет перед судом 4 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначено первое заседание по уголовному делу главы Снежинска (Челябинская область) Игоря Сапрыкина, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Ставший фигурантом расследования ФСБ чиновник обвиняется в халатности.

«Дело Сапрыкина будет рассматривать городской суд Снежинска. Первое слушание состоится уже на следующей неделе», — рассказал инсайдер URA.RU.

В суде подтвердили URA.RU факт поступления материалов дела. Предварительное слушание, пояснили там, назначено на 4 апреля.

Сапрыкин является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.1.1 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, в 2020 году он подписал договор аренды участка на берегу озера для расширения яхт-клуба. Арендатор вырубил там деревья, входящие в категорию так называемых «защитных лесов». Ущерб городу составил более 8 млн рублей, преступление выявили сотрудники ФСБ, которые и вели оперативное сопровождение уголовного дела.

По имеющей информации, правоохранители не выявили личной заинтересованности чиновника, поэтому наказание обещает быть символическим. Однако инцидент поставил крест на муниципальной карьере Сапрыкина. Депутаты горсобрания Снежинска 31 марта проголосовали за избрание нового мэра. Им стал Андрей Пульников. До этого он работал заместителем директора АО «Трансэнерго», снабжающего электроэнергией, теплом, водой и газом Федеральный ядерный центр и городские организации Снежинска. Также предприятие является управляющей компанией для 80% жилого фонда города.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам