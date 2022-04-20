У осужденного пермского экс-чиновника отбирают КАМАЗы

У мужчины забрали два грузовых автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший чиновник, курировавший патриотическое воспитание в Пермском крае, лишился двух личных КАМАЗов. Их арестовали в счет взыскания ущерба, причиненного министерству образования Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП. В 2019 году мужчину признали виновным в мошенничестве. Он похищал деньги под видом исполнения госконтрактов для организации отдыха детей в военно-спортивных лагерях.

«Виновному было назначено 3,5 лет лишения свободы условно с возмещением материального ущерба, который составил 4,3 млн рублей. Добровольно он платить не хотел, поэтому судебные приставы наложили арест на два КАМАЗа, которые находились в его собственности», — сообщили в пресс-службе.

После оценки специалиста их передадут на реализацию. Вырученные деньги направят в счет возмещения ущерба.

Грузовые автомобили уже не первый раз становятся предметом ареста. Ранее URA.RU рассказывало, как судебные приставы забрали КАМАЗ у пермской строительной фирмы.