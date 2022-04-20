20 апреля 2022

У осужденного пермского экс-чиновника отбирают КАМАЗы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галкинский мост. Курган, большегруз, затор на дороге, камаз, машины, галкинский мост, чеховский мост
У мужчины забрали два грузовых автомобиля Фото:

Бывший чиновник, курировавший патриотическое воспитание в Пермском крае, лишился двух личных КАМАЗов. Их арестовали в счет взыскания ущерба, причиненного министерству образования Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП. В 2019 году мужчину признали виновным в мошенничестве. Он похищал деньги под видом исполнения госконтрактов для организации отдыха детей в военно-спортивных лагерях.

«Виновному было назначено 3,5 лет лишения свободы условно с возмещением материального ущерба, который составил 4,3 млн рублей. Добровольно он платить не хотел, поэтому судебные приставы наложили арест на два КАМАЗа, которые находились в его собственности», — сообщили в пресс-службе.

После оценки специалиста их передадут на реализацию. Вырученные деньги направят в счет возмещения ущерба.

Грузовые автомобили уже не первый раз становятся предметом ареста. Ранее URA.RU рассказывало, как судебные приставы забрали КАМАЗ у пермской строительной фирмы.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Бывший чиновник, курировавший патриотическое воспитание в Пермском крае, лишился двух личных КАМАЗов. Их арестовали в счет взыскания ущерба, причиненного министерству образования Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП. В 2019 году мужчину признали виновным в мошенничестве. Он похищал деньги под видом исполнения госконтрактов для организации отдыха детей в военно-спортивных лагерях. «Виновному было назначено 3,5 лет лишения свободы условно с возмещением материального ущерба, который составил 4,3 млн рублей. Добровольно он платить не хотел, поэтому судебные приставы наложили арест на два КАМАЗа, которые находились в его собственности», — сообщили в пресс-службе. После оценки специалиста их передадут на реализацию. Вырученные деньги направят в счет возмещения ущерба. Грузовые автомобили уже не первый раз становятся предметом ареста. Ранее URA.RU рассказывало, как судебные приставы забрали КАМАЗ у пермской строительной фирмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...