04 апреля 2022

Челябинец рассказал, как отдал собаку малолетней живодерке

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Благотворительная акция по сбору средств для больных детей города. Сургут, собака, нежность, дети
Собака жила в челябинской семье полгода Фото:

Хозяин собаки, убитой 4 апреля в микрорайоне Academ Riverside в Челябинске, рассказал, как отдал питомца девочке-живодерке. По его словам, он думал, что за собакой будет присматривать бабушка девочки. Сейчас мужчина планирует писать заявление в правоохранительные органы.

«Собака полгода с нами прожила, была членом нашей семьи. Дети всегда с ней играли, и она к ним тянулась. Когда нам не разрешили держать ее в снятой квартире, я объяснял детям, что это вынужденная мера, но собака не будет находиться на улице. Мы написали объявление, что отдадим в добрые руки. Без денег. А получилось видите как», — цитирует хозяина собаки издание «74.ру».

Мужчина добавил, что накануне получил сообщение от пожилой женщины, в котором она захотела забрать собаку, однако предупредила, что забрать животное придет ее внучка. По словам хозяина, у него не возникло никаких сомнений, что что-то может пойти не так. Сейчас он планирует писать заявление в полицию, чтобы наказать живодерку.

Об убийстве собаки в микрорайоне стало известно 4 апреля. Инициативная группа жителей района обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию с наказанием для малолетней живодерки. Ответственный по правам ребенка В Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что девочку планируют отправить на лечение в спешколу, где с ней будут работать специалисты.

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Хозяин собаки, убитой 4 апреля в микрорайоне Academ Riverside в Челябинске, рассказал, как отдал питомца девочке-живодерке. По его словам, он думал, что за собакой будет присматривать бабушка девочки. Сейчас мужчина планирует писать заявление в правоохранительные органы. «Собака полгода с нами прожила, была членом нашей семьи. Дети всегда с ней играли, и она к ним тянулась. Когда нам не разрешили держать ее в снятой квартире, я объяснял детям, что это вынужденная мера, но собака не будет находиться на улице. Мы написали объявление, что отдадим в добрые руки. Без денег. А получилось видите как», — цитирует хозяина собаки издание «74.ру». Мужчина добавил, что накануне получил сообщение от пожилой женщины, в котором она захотела забрать собаку, однако предупредила, что забрать животное придет ее внучка. По словам хозяина, у него не возникло никаких сомнений, что что-то может пойти не так. Сейчас он планирует писать заявление в полицию, чтобы наказать живодерку. Об убийстве собаки в микрорайоне стало известно 4 апреля. Инициативная группа жителей района обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию с наказанием для малолетней живодерки. Ответственный по правам ребенка В Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что девочку планируют отправить на лечение в спешколу, где с ней будут работать специалисты.
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Ссылки по теме
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