После резкого потепления Екатеринбург накрыло снегопадом

Жители города жалуются на снегопады в апреле Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбург завалило снегом после нескольких дней плюсовых температур. Жители Екатеринбурга жалуются на образовавшуюся гололедицу, скользкие тротуары и сильный ветер.

«Снег идет, дует очень холодный ветер. Лужи начинают замерзать, местами уже гололед», — рассказала читательница URA.RU Александра. Еще один житель заметил, что это испытание не только для пешеходов, но и для водителей, поскольку подтаявшие дороги в городе практически моментально начали превращаться в лед.

«На календаре апрель и очень хочется весны. Я только порадовалась с утра, что тротуары высохли после луж и снежной каши, которую никто не убирал, и опять этот снег!» — сетует екатеринбурженка Ольга.

Несмотря на снег и возмущения горожан, на дорогах Екатеринбурга пробки оцениваются в 3 балла. Есть затруднения на улице Куйбышева в сторону Гурзуфской, на Московской от Фурманова до Щорса, а также ДТП в районе съезда с Объездной дороги на улицу Амундсена.

Ранее свердловские синоптики пообещали горожанам, что температура поднимется до +13 градусов днем. Однако в прогнозе также был и дождь. Тем не менее, снежно-дождливая погода в Екатеринбурге и области продлится до пятницы, 8 апреля, а к выходным потеплеет до 15 градусов выше ноля.