06 апреля 2022

В школе Челябинска откроется экспериментальный класс ФСБ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, фсб, силовики, спецподразделение, спецоперация, спецназ, росн, подразделение альфа
Челябинских школьников будут заранее готовить к поступлению в учебные заведения ФСБ Фото:

Первый в Челябинске специальный класс ФСБ откроется в новом учебном году в Образовательном центре №5 в Курчатовском районе. Отбор будут вести на конкурсной основе из числа выпускников девятых классов городских школ, сообщили в ОЦ №5. Предполагается, что ученики экспериментального класса получат углубленную подготовку для поступления в Академию Федеральной службы безопасности.

«Численность класса — 25 человек обоего пола, разбитых на две подгруппы. Одна из них будет с техническим уклоном и углубленным изучением математики, физики и вычислительной техники. Вторая сделает упор на иностранный язык, историю и право», — пояснили URA.RU в школе.

Пока родители челябинских девятиклассников могут оформить заявки через интернет. При этом следует учитывать, что критериями для первоначального отбора станут физическая подготовка и заключение медкомиссии, поскольку служба в ФСБ предполагает достаточно жесткие требования к состоянию здоровья. Далее поступающие будут «мериться» уже показателями в учебе. Более подробно программа обучения будет озвучена на собрании с родителями будущих «спецслужбистов».

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Первый в Челябинске специальный класс ФСБ откроется в новом учебном году в Образовательном центре №5 в Курчатовском районе. Отбор будут вести на конкурсной основе из числа выпускников девятых классов городских школ, сообщили в ОЦ №5. Предполагается, что ученики экспериментального класса получат углубленную подготовку для поступления в Академию Федеральной службы безопасности. «Численность класса — 25 человек обоего пола, разбитых на две подгруппы. Одна из них будет с техническим уклоном и углубленным изучением математики, физики и вычислительной техники. Вторая сделает упор на иностранный язык, историю и право», — пояснили URA.RU в школе. Пока родители челябинских девятиклассников могут оформить заявки через интернет. При этом следует учитывать, что критериями для первоначального отбора станут физическая подготовка и заключение медкомиссии, поскольку служба в ФСБ предполагает достаточно жесткие требования к состоянию здоровья. Далее поступающие будут «мериться» уже показателями в учебе. Более подробно программа обучения будет озвучена на собрании с родителями будущих «спецслужбистов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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