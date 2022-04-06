Челябинских школьников будут заранее готовить к поступлению в учебные заведения ФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый в Челябинске специальный класс ФСБ откроется в новом учебном году в Образовательном центре №5 в Курчатовском районе. Отбор будут вести на конкурсной основе из числа выпускников девятых классов городских школ, сообщили в ОЦ №5. Предполагается, что ученики экспериментального класса получат углубленную подготовку для поступления в Академию Федеральной службы безопасности.

«Численность класса — 25 человек обоего пола, разбитых на две подгруппы. Одна из них будет с техническим уклоном и углубленным изучением математики, физики и вычислительной техники. Вторая сделает упор на иностранный язык, историю и право», — пояснили URA.RU в школе.

Пока родители челябинских девятиклассников могут оформить заявки через интернет. При этом следует учитывать, что критериями для первоначального отбора станут физическая подготовка и заключение медкомиссии, поскольку служба в ФСБ предполагает достаточно жесткие требования к состоянию здоровья. Далее поступающие будут «мериться» уже показателями в учебе. Более подробно программа обучения будет озвучена на собрании с родителями будущих «спецслужбистов».

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