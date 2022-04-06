В Челябинской области начались рейды по контролю цен на продукты

Рабочая группа проверит цены и наличие социальной группы товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Челябинской области рабочая группа начала рейды по магазинам и рынкам, чтобы проконтролировать цены на продукты. В нее вошли представители прокуратуры, минсельхоза и УФАС, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Минпромторгом России утвержден перечень социально значимых продуктов, в который входит 49 наименований. Это молочная продукция, хлебобулочные изделия, бакалея (крупы, мука), мясо (курица, свинина, говядина). Наша задача — в первую очередь убедиться, что эти товары присутствуют на полках магазинов», — сообщила замминистра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова.

По ее словам, первыми проверили три супермаркета в Миассе «Пятерочка» (проспект Октября, 7), «SPAR» (проспект Октября, 69А) и «Монетка» (улица 8 Июля, 39А). Нарушений и дефицита социальной группы товаров не выявлено.

Товары в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое, по словам властей РФ, продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.

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