06 апреля 2022

Поисковые отряды Перми обратились с просьбой к жителям. Это поможет спасти людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка собак нюхачей. Пермь, служебные собаки, поиск пропавших
Поисковому отряду нужны как статисты, так и люди с собаками Фото:

Жителей Перми попросили помочь поисковым собакам в дрессировке — для этого нужно побыть статистами и во время тренировок прятаться в заброшенном здании, за строениями, в лесу. Помочь в воспитании собак-спасателей приглашает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

«Приглашаем статистов на тренировку кинологов! Заниматься будем совместно с кинологами ФСИН. Уже апрель и активный поисковый сезон для собак начнется совсем скоро. Вы поможете в подготовке хвостатых спасателей. Одевайтесь по погоде, чтобы не замерзнуть и не промокнуть. С собой — коврики, рации, фонари. Если чего-то нет — мы сами предоставим», — написали в группе кинологов поискового отряда.

По словам старшей по конному и кинологическому направлению Елизаветы Савельевой (позывной «Стрела»), собакам-спасателям, как и служебным, очень важно нюхать разных людей, и чем больше, тем лучше, ведь в своей работе они всегда ищут незнакомый запах человека. «Собаки ходят по запаховому полю от дыхания человека. Любой человек, находящийся в пассивной позе в зоне поиска, это повод для сообщения хозяину лаем», — рассказала URA.RU Елизавета Савельева.

Собаки в отряде выезжали уже более чем на 50 поисковых мероприятий. Находили как живых, потерявшихся людей, так и погибших. Поисковый отряд также призывает пермяков, у которых есть собаки не старше двух лет, не гигантских и не миниатюрных пород, присоединиться к поисковикам.

«Собаки, прошедшие подготовку, незаменимы для отряда. Одна собака за 5-6 часов работы способна покрыть четыре квадратных километра», — добавила кинолог.

Также, если есть возможность и желание, можно помочь поисковому отряду кормом, материалами для вольера. По словам руководителя поискового отряда Ксении Котовой, для активных поисков животным необходимо усиленно питаться, употреблять витаминные комплексы и проходить медицинский осмотр.

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Жителей Перми попросили помочь поисковым собакам в дрессировке — для этого нужно побыть статистами и во время тренировок прятаться в заброшенном здании, за строениями, в лесу. Помочь в воспитании собак-спасателей приглашает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой». «Приглашаем статистов на тренировку кинологов! Заниматься будем совместно с кинологами ФСИН. Уже апрель и активный поисковый сезон для собак начнется совсем скоро. Вы поможете в подготовке хвостатых спасателей. Одевайтесь по погоде, чтобы не замерзнуть и не промокнуть. С собой — коврики, рации, фонари. Если чего-то нет — мы сами предоставим», — написали в группе кинологов поискового отряда. По словам старшей по конному и кинологическому направлению Елизаветы Савельевой (позывной «Стрела»), собакам-спасателям, как и служебным, очень важно нюхать разных людей, и чем больше, тем лучше, ведь в своей работе они всегда ищут незнакомый запах человека. «Собаки ходят по запаховому полю от дыхания человека. Любой человек, находящийся в пассивной позе в зоне поиска, это повод для сообщения хозяину лаем», — рассказала URA.RU Елизавета Савельева. Собаки в отряде выезжали уже более чем на 50 поисковых мероприятий. Находили как живых, потерявшихся людей, так и погибших. Поисковый отряд также призывает пермяков, у которых есть собаки не старше двух лет, не гигантских и не миниатюрных пород, присоединиться к поисковикам. «Собаки, прошедшие подготовку, незаменимы для отряда. Одна собака за 5-6 часов работы способна покрыть четыре квадратных километра», — добавила кинолог. Также, если есть возможность и желание, можно помочь поисковому отряду кормом, материалами для вольера. По словам руководителя поискового отряда Ксении Котовой, для активных поисков животным необходимо усиленно питаться, употреблять витаминные комплексы и проходить медицинский осмотр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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