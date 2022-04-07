Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение

Уголовное дело в отношении Севастьянова возбудили 4 года назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянов 8 апреля предъявили новое обвинение по уголовному делу о незаконной попытке получить бюджетный грант в 3 млн рублей на покупку коров. С момента возбуждения уголовного дела прошло более четырех лет, сообщил Алексей Севастьянов на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В 13-й раз мне вновь предъявили обвинение… принципиально в нем ничего не поменялось. Никаких новых доказательств, либо чего-то нового, интересного нет. Пошел уже пятый год с момента возбуждения уголовного дела, следователь и любой другой юрист, изучавший уголовное право, понимают, что состав преступления отсутствует, потому что не доказан умысел, направленный на хищение денежных средств», — написал бывший уполномоченный.

Далее Севастьянов вновь заявил о своей невиновности и о том, что соответствовал всем критериям получения гранта, но не получил его. В результате расследования, также указал он, было обнаружено, что следствие было построено на ложных показаниях сотрудника министерства сельского хозяйства региона, которая якобы консультировала его по условиям выдачи грантов, и именно на основе ее показаний суд вынес приговор. Но в возбуждении уголовного дела по факту лжесвидетельства Севастьянову отказано.

По версии следствия, Севастьянов пытался обманом получить трехмиллионную бюджетную субсидию на развитие фермерского хозяйства. При этом скот он приобрел в апреле 2017 года, а сделку оформил в декабре. К тому времени он уже покинул пост уполномоченного по правам человека в регионе. Экс-омбудсмен пояснил URA.RU, что хотел сэкономить время, чтобы попасть в госпрограмму и успеть построить молочную ферму. Денег он не получил, но гособвинитель требовал для него 3,5 года колонии и штраф в 800 тыс. рублей.

Центральный райсуд Челябинска ограничился двумя годами лишения свободы условно. Однако в апелляционной инстанции защита Севастьянова доказала, что при расследовании дела были допущены серьезные нарушения. В октябре 2020 года приговор отменили, материалы дела вернули в прокуратуру.

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