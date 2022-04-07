Быстрому распространению огня способствуют деревянные конструкции здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вспыхнул пожар в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга. Горит расселенный двухэтажный деревянный дом барачного типа по улице 40 лет октября, 35. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Площадь пожара составляет 250 м. кв. Угрозы распространения на соседние здания нет, информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава», — сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Ранее поступило сообщение о выезде подразделений Челябинского пожарно-спасательного гарнизона по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, ТРК «Куба». По прибытию установлено, что произошло возгорание потолочного светильника на площади 1 кв. м., в складском помещении магазина «ДНС» на третьем этаже здания.

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