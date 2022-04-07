07 апреля 2022

На Уралмаше вспыхнул пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Быстрому распространению огня способствуют деревянные конструкции здания Фото:

Вспыхнул пожар в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга. Горит расселенный двухэтажный деревянный дом барачного типа по улице 40 лет октября, 35. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Площадь пожара составляет 250 м. кв. Угрозы распространения на соседние здания нет, информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава», — сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Ранее поступило сообщение о выезде подразделений Челябинского пожарно-спасательного гарнизона по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, ТРК «Куба». По прибытию установлено, что произошло возгорание потолочного светильника на площади 1 кв. м., в складском помещении магазина «ДНС» на третьем этаже здания.

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Вспыхнул пожар в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга. Горит расселенный двухэтажный деревянный дом барачного типа по улице 40 лет октября, 35. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона. «Площадь пожара составляет 250 м. кв. Угрозы распространения на соседние здания нет, информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава», — сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области. Ранее поступило сообщение о выезде подразделений Челябинского пожарно-спасательного гарнизона по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, ТРК «Куба». По прибытию установлено, что произошло возгорание потолочного светильника на площади 1 кв. м., в складском помещении магазина «ДНС» на третьем этаже здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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