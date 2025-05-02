ВСУ напали на Курскую область

В Курской области отмечается резкое увеличение активности вражеских беспилотников на приграничных территориях, особенно в районе Суджи и Коренево. Об этом сообщил старший группы подразделения Росгвардии с позывным Солдат в эфире телеканала «Россия 1». Также о ракетной опасности предупреждает МЧС. Атаки ВСУ привели к возгораниям в регионе, однако о пострадавших информации не поступало.
«Сюда долетает крыло разведывательное, отбивает координаты, после чего работает ствольная артиллерия. Много расчетов БПЛА прибыли в Сумы, и они активизировались на суджанском, кореневском направлениях», — сообщил Солдат в эфире телеканала. Он также уточнил, что перед началом обстрелов противник использует разведывательные аппараты для наведения огня по позициям российских бойцов.
В селе Скородное Большесолдатского района Курской области также сгорело здание местного почтового отделения. По предварительным данным, причиной пожара стала атака беспилотника. Об этом сообщается в местных telegram-каналах. О ракетной опасности также предупреждает и МЧС.
В сообщениях отмечается, что пожар произошел за улицей Широкой, в районе новой дороги будущего проспекта Булатова. «В селе Скородное сгорела местная почта. <...> Люди не пострадали», — говорится в опубликованных данных. Также местные власти и экстренные службы напомнили жителям о необходимости проходить в укрытие при объявлении сигнала «Ракетная опасность» и о номерах экстренных служб 101 и 112. Далее в МЧС уточнили, что на улице Широкая в Курске происходит контролируемое сжигание строительного мусора. Угрозы распространения огня нет, уточнили в ведомстве.
Курская область была освобождена от ВСУ 26 апреля. Несмотря на уход украинских сил с региона, ВСУ продолжают атаковать регион при помощи беспилотников.
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