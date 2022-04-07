Задержанный продавал билеты на матч по завышенной цене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали торговца билетами на хоккей. Он продавал их по завышенной цене, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Нелегальная „торговля“ велась около входа в ледовую арену „Трактор“. 28-летний челябинец высматривал тех, кому не досталось в кассе билетов на просмотр игры, и предлагал приобрести у него по стоимости в полтора раза дороже», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве добавили, что своими действиями нелегальный продавец нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных соревнований, которыми запрещено зрителям осуществлять незаконную торговлю. Полицейскими составлен протокол об административном правонарушении.

За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от трех до десяти тысяч рублей. Альтернативой могут быть обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с запретом на посещение спортивных мероприятий на срок от шести месяцев до трех лет.